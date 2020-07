Trump szerint a WHO falazott Kínának, az Egyesült Államok hivatalosan is kilép a világszervezetből 

Az értesülések szerint a kilépés egy év múlva, 2021. július 6-án lép életbe. A vonatkozó törvény értelmében ugyanis a kilépő országnak egy évvel a hivatalos kilépés előtt kell értesítenie erről az ENSZ szakosított szervezetét, és a döntés hatályba lépéséig eleget kell tennie pénzügyi kötelezettségeinek. A WHO időközben közölte, hogy értesült a történtekről.

Donald Trump amerikai elnök áprilisban jelezte először a kilépési szándékot. Az elnök azzal indokolta ezt, hogy a WHO rosszul kezelte az új típusú koronavírus világjárványát, és részrehajló magatartást tanúsított Kína iránt, ahonnan a járvány kiindult.

A lépés még azelőtt bírálatot váltott ki az Egyesült Államokban, hogy a Fehér Ház is hivatalosan nyilvánosságra hozta volna. Bob Menendez demokrata párti szenátor ugyanis a Twitteren közzétette, hogy a kilépési értesítésről tájékoztatták a kongresszust. Menendez szerint a döntés helytelen volt. Mint írta: "ez nem fogja megvédeni sem az amerikai életeket, sem az amerikai érdekeket".

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.