Trump vs. Biden: semmi sem biztos, csak az, hogy még sokáig nem lesz eredmény, pedig Trump már bejelentette, hogy győzött

Az amerikai elnökválasztásban csak egy biztos: ma nem fognak győztest hirdetni. A demokraták felmérések szerint viszonylag biztosnak látszó győzelme nem vált valóra, Biden nem tudta megfordítani sem Texast, sem Ohiot és Floridában is Trump nyert, ennek ellenére a demokrata párti jelöltnek még van esélye a győzelemre. Ehhez azonban meg kell nyernie Wisconsin, Minnesota és Pennsylvania közül legalább kettőt. Úgy tűnik, Wisconsinban Biden nyerni tud, és elvitte Arizonát is Trump elől.

Fotó: TASR/AP

Arizona és Wisconsin beszámításával - 11 és 10 elektor - Biden 248 elektori vokssal vezet a 213 voksot szerző Trump előtt. Ha a 6 elektoros Nevadát is Bidenhez számítjuk - ahol ugyan csak 1 százalékponttal vezet Biden - akkor már 254 elektori hellyel, 16 voksra közelíti meg a győzelemhez szükséges 270 voksot. Trump eredménye egyelőre nem változott, 213 elektornál áll, igaz, ő vezet a - két ponttal - a Georgiában, valamint Michiganban, Pennsylvaniában és Észak-Karolinában is, ahol összesen 67 elektori voksot szerezhet. Ez elég lenne neki a győzelemhez, de mindegyik államban nagyon szoros a verseny.

A rendkívül szoros eredmény és a várhatóan még napokig elhúzódó szavazatszámlálás ellenére Donald Trump szerdán hajnalban bejelentette, hogy megnyerte a választást. Trump a Fehér Házban várta a választások eredményét, ahol egy 400 fős magánpartit rendezett a járvány ellenére.

Az elnök egy sor olyan államot is az általa megnyertek közé sorolt, mint Pennsylvania vagy Michigan, ahol még napokig kell várni az eredményre, mert nagyon sok szavazó levélben adta le voksát. Trump sem beszélt végeredményről, de kiemelte, hogy nagy arányban vezet ezekben az államokban, pedig még sok százezer voks van, amit nem számoltak be a részeredménybe.

Trump kijelentette, hogy ők valójában megnyerték a választást, és előre azt is jelezte, amit már a kampányában is sokszor említett, hogy a legfelsőbb bíróságig is készek elmenni, hogy megakadályozzák a választási csalást, amit szerinte a postán leadottszavazatokkal követhetnek el.

A helyzet azonban korántsem olyan egyértelmű, ahogyan azt Trump látja, még mindkét jelöltnek van esélye a győzelemre. 98 elektori hely sorsa volt még bizonytalan.

A választás állása, amikor Trump bejelentette győzelmét (Forrás: 270towin.com)

Az USA választási rendszere teljesen eltér az Európában megszokottól, ott úgynevezett elektorokat választanak az egyes tagállamokban, összesen 535-öt. A győztesnek legalább 270 elektori szavazatot kell összegyűjtenie, ebből a CNN szerint jelenleg a demokrata Joe Biden 220, a republikánus Donald Trump 213 elektornál tart. Négy évvel ezelőtt Trump 304 elektori helyet szerzett, míg ellenfele Hillary Clinton 227-et kapott. Négy évvel ezelőtt Trump – az előrejelzések fényében – meglepő győzelmet szerzett, akkor szinte minden közvélemény-kutatás Hillary Clinton magabiztos győzelmét jósolta. Most sokkal óvatosabbak voltak a felmérések, de a többség így is Biden győzelmét tartotta valószínűbbnek.

A demokraták bíztak abban, hogy három, négy évvel korábban Trump által biztosan megnyert tagállam, Florida, Texas vagy Ohio valamelyikét sikerül megszerezniük, és ezzel biztosíthatták volna győzelmüket, ez azonban nem sikerült, habár Texasban sokáig Biden vezetett a szavazatok összeszámolása alatt.

A három, nagy tavak melletti ország – Wisconsin, Minnesota és Pennsylvania – közül viszont legalább kettőt mindenképpen meg kell szereznie Bidennek ahhoz, hogy le tudja győzni Trumpot. Ez viszont nem látszik könnyű menetnek, mert szerda reggel még mindhárom országban Trump vezetett, igaz a szavazatok összeszámolása még viszonylag kezdeti állapotban van. Biden megszerezheti még Georgiát is, ami eddig viszonylag biztos republikánus államnak számított, Arizonában és Nevadában viszont mindenképpen nyernie kell.

Mikorra lesz eredmény?

Habár Donald Trump kedden, a választások napján kijelentette, hogy szerdán mindenképpen győztest kell hirdetni, erre nagyon kicsi az esély. A korábbi évekkel ellentétben a választók nagy része, mintegy 100 millió ember a választások napját megelőzően, levélben szavazott, és ezeket sok helyen csak a választóhelyiségek lezárása után kezdték összeszámolni. Vannak olyan tagállamok is, ahol azokat a levélszavazatokat is figyelembe veszik, amelyeket a választások napján, vagyis kedden adtak postára. Az eredmény szempontjából sokat jelentő Pennsylvaniában például péntekig várják a kedden postára adott szavazatokat, Michiganban szintén arra számítanak, hogy péntekre fejezik be a szavazatok összeszámolását. Arizonában és Nevadában már ma eredményt hirdethetnek. A szintén billegő Georgiában még egy-két napot várni kell az eredményre.

A hírt frissítjük.

- lpj, CNN, 444.hu -