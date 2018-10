Trumpról a cseh neje miatt aktát vezetett az ŠtB

A Respekt a The Guardian című brit lappal együttműködve szerezte meg a most nyilvánosságra hozott információkat. Az ŠtB rendkívül befolyásos emberként tartotta számon Trumpot, akinek komoly politikai ambíciói vannak, mérlegeli az elnökválasztáson való későbbi indulást is - jegyzi meg az újság. Az Ivana elnevezésű aktát 1978-ban az ŠtB gottwaldovi (ma: Zlín) irodája hozta létre. Később az akta bővítésébe a csehszlovák felderítés is bekapcsolódott.

Az első időkben a csehszlovákok azt szerették volna feltérképezni, milyen kapcsolatai vannak a Trump családnak a korabeli amerikai hatalommal, s milyen gazdasági háttérrel rendelkezik a család. Az első években a legfőbb információforrás Ivana édesapja, Miloš volt, aki együttműködött az ŠtB-vel. A Respekt szerint a szülők évente több alkalommal is ellátogattak Trumpékhoz, s az Egyesült Államokban szerzett ismereteiről az apa mindig részletesen beszámolt az állambiztonságnak.

Az értesülések a nyolcvanas években váltak részletesebbekké, konkrétabbakká, amikor az ŠtB már négy forrásból kapott tájékoztatást Trumpról. Az információk többnyire olyan személyektől származtak, akik ismerték Ivanát vagy a család cseh ágának más tagjait. Az aktákban található jelentések szerint Donald Trump először 1986-ban mérlegelte az elnökválasztáson való indulást, de ez korára való tekintettel - 41 éves volt akkor - még nem volt reális.

Vlastimil Danek, az ŠtB gottwaldovi irodájának korabeli parancsnoka a Respektnek megerősítte, hogy valóban foglalkoztak Trumppal. A lap által megszólított történészek azt állították, hogy az aktában nincsenek semmiféle "robbanékony" információk, s nincs szó arról, hogy Trump vagy felesége bármiképpen is együttműködött volna a csehszlovákokkal.

Donald Trumpot 2016-ban választották meg az Egyesült Államok elnökévé a Republikánus Párt színeiben.

