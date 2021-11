Tudd biztonságban otthonodat, autódat vagy házi kedvenceidet

Otthonunk nemcsak a megszerzett anyagi javainkat rejti, hanem emlékek sokaságát is, így ezek védelme kiemelten fontos. Ha új házat tervezel, abba már eleve belekerül valamiféle biztonságtechnika, de egy meglévő lakásba, házba utólag is beszerelhető a védelmi megoldás. Szeretnéd tudni, mit művel a kutyád, amíg nem vagy otthon? Szerelj wifi kamerát otthonodba bel- és kültérre egyaránt, így nyomon követheted kedvenced tevékenységét. És sajnos hiába rendelkeznek az autók riasztóval, bizony így is megfújják őket időnként. Ha biztonságban tudnád autódat, motorodat, válassz bele műholdas GPS nyomkövetőt!

Kamerák a biztonságért

Kamerarendszer telepítésén gondolkodsz? Nem szívesen bontanál falat? Erre is van megoldás! Az Ezone Elektronikai Áruház biztonsági termékeinek, köztük a wifi-s bel- és kültéri kamerák segítségével nyomon követheted az otthonodban, raktáradban, pincédben, garázsodban történteket anélkül, hogy vezetékeket kellene behúzgálni. Ha nem elég erős a wifi jel az otthonodban, egy belső vagy külső wifi jelerősítő segítségével megnövelheted a wifi erősségét.

A legújabb kamerák beépített mozgásérzékelővel rendelkeznek, így automatikusan riasztanak mozgás érzékelése esetén. Ráadásul az okostelefonos applikációknak köszönhetően bármikor rápillanthatsz a megfigyelt helyre, és szükség esetén azonnal segítséget kérhetsz. Akár 24 óra eseményeit is rögzíteni tudja egy microSD kártyára.

A legtöbb modell már mikrofonnal is rendelkezik, így a képeken túl hangokat is hallhatsz, rögzíthetsz, így akár egy gyerekszobában bébiőrként is funkcionálhatnak.

Vezeték nélküli csengők

A házhoz szállítás, akár ételről, akár valamilyen termékről van szó, egyre elterjedtebb. De mit csinálj, ha már hosszú ideje nem működik a vezetékes csengő, és a szerelő teljes cserét javasol egy vagyonért, vagy a csengőt kifelejtették otthonod építésekor, és nem akarnál újabb felfordulást? A wifi-vel működő, praktikus vezeték nélküli csengők megoldást jelentenek a problémára.

A csengő fényképet vagy akár videófelvételt készít a kapuban álló illetőről, és azt egy telefonos app segítségével elküldi a mobilodra, így meggyőződhetsz arról, kit engedsz be.

GPS nyomkövetők

Nincs annál bosszantóbb, mint amikor hűlt helyét találod motorodnak, autódnak, furgonodnak, mert míg ügyedet vagy a bevásárlást intézted, ellopták. A GPS nyomkövetők a GSM/GPRS hálózathoz kapcsolódva műholdak segítségével nyomon követik járművedet, bármerre is jár. Valós idejű követést, hangmegfigyelést is lehetővé tesznek okostelefonodhoz applikációval kapcsolódva.

Kövesd nyomon kedvencedet GPS nyakörvön keresztül! Kutyák és macskák számára készült, valós idejű nyomkövetést lehetővé tevő nyakörvek azok számára jelentenek jó megoldást, akik kénytelenek ugyan magukra hagyni időnként háziállataikat, de meg szeretnének győződni arról, hogy minden rendben velük ez idő alatt.

Ha hosszabb erdei sétára indultok, és kedvenced hajlamos meglógni, vásárolj neki GPS nyomkövető nyakörvet, hogy tudd, merre jár nélküled, és könnyen rátalálj, ha elkóborolna.

(PR-cikk)