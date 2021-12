A tudósok figyelmeztetnek: akik túlélik a covid súlyos lefolyását, sokkal nagyobb valószínűséggel halnak meg egy éven belül

A Floridai Egyetem tudósai a Frontiers in Medicine nevű magazinban osztottak meg egy tanulmányt, amelyben azokkal az emberekkel foglalkoztak, akik leküzdötték a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyását. Az adatok szerint ezeknél a személyeknél nagyobb a valószínűsége, hogy 12 hónapon belül elhunynak, mint azoknál, akik nem fertőződtek meg.

Fotó: TASR

A fertőzés hosszú és súlyos lefolyása olyan egészségügyi problémákat eredményezhet, amelyek egy éven belül akár halálhoz is vezethetnek. A tudósok több mint 13 ezer páciens feljegyzéseit elemezték, és nem egész 12 hónapon át megfigyelték őket. Az eredmény azt mutatta, hogy azok a személyek, akiknél súlyos lefolyással jelentkezett a fertőzés, 2,5-ször nagyobb valószínűséggel hunytak el a diagnózist követő egy évben, mint azok, akiknek negatív lett a tesztjük.

A tanulmány szerint ez főként a 65 évnél fiatalabbakat érintette – 3,3-szor nagyobb volt a valószínűsége, hogy a megfertőződést követő egy évben meghaltak, mint azok, akik nem fertőződtek meg. A megfigyelt 13 ezer páciens közül 2700-an haltak meg egy éven belül. Azoknál, akiknél enyhébb lefolyással jelentkezett a fertőzés, azoknál 1,9-szer nagyobb volt a valószínűsége, hogy egy éven belül meghalnak.

A 65 éven felüliek esetében 2,2-szer nagyobb volt a valószínűsége az egy éven belüli elhalálozásnak, mint azoknál, akik nem fertőződtek meg, és 1,4-szer nagyobb az enyhe lefolyást túlélőkkel szemben.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy a megelőzés a legfontosabb, ebben az esetben pedig az oltást javasolják. „Számos tanulmány bizonyította, hogy az oltás megvéd a fertőzés súlyos lefolyásától” – nyomatékosítják a tanulmány szerzői.

A tudósok az úgynevezett hosszú távú covidnak is figyelmet szenteltek a vizsgálat során. Ez abban mutatkozik meg, hogy a páciensek a koronavírus leküzdését követően is hetekig vagy hónapokig tünetekkel küzdenek. Ez a jelenség a fertőzöttek 10-30 százalékát érinti. A tünetek különfélék lehetnek: a köhögéstől, fáradékonyságtól, fej- és izomfájdalomtól kezdve menstruációs vagy gyomorbántalmakként, illetve allergiaként is jelentkezhetnek.

Egyes páciensek például másfél évvel a megfertőződést követően is egészségügyi problémákkal küzdenek. A tanulmány szerzői szerint a hosszú távú tünetek is növelik az elhalálozás kockázatát.



(tvnoviny.sk)