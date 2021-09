Tudott-e a rendőrség arról, hogy az olasz maffia csápjai Szlovákiáig érnek? Új tényekre várnak

Hogy milyen információi voltak a hazai rendőrségnek a szlovákiai olasz maffiáról, arra a belügyi ellenőrző szolgálatnak kellett volna válaszolnia. A rendőrség tétlenségéről szóló gyanút évekig vizsgálták. Azonban az eljárást csendben megszüntették, mondván, hogy az elkövető ismeretlen. Pedig az olasz maffiasejt tevékenységére a titkosszolgálat többször rámutatott. Minden megváltozott, amikor kiderült, Ján Kuciak írt erről a jelenségről, írja a tvnoviny.

Fotó: TASR/Aktuality.sk

Amikor Ján Kuciak újságíró 2018 februári meggyilkolása után megjelent az utolsó cikke, az földrengést okozott. Ebben az írásban a szerző a kelet-szlovákiai olasz maffiával foglalkozott, amelynek szálai a kormányhivatalig terjedtek.

Az azonban, hogy a kábítószer csempészéssel gyanúsított Antonino Vadala az ország keleti felében tevékenykedik, nem kellett, hogy újdonságot jelentsen a rendőrségünk számára. A hatóságoknak legalább öt éve tudniuk kellett, hogy az említett férfi a maffiai calabriai sejjét hozta létre Szlovákiában, de állítólag semmit sem tettek.

Ján Kuciak meggyilkolását követen erre egy olasz oknyomozó újságíró is felhívta a figyelmet, aki az Europoltól kapta az információkat. "Az olasz rendőrség elküldte a Ndranghetához közel álló emberekről a bírósági dokumentumokat a szlovák partnereinek" - nyilatkozta korábban Maria Grazia Mazzola.

A szlovák zsaruk csak Kuciak cikkének közzététele után csaptak le Vadalára, támogatási csalással vádolva őt, de Olaszországban kábítószer-csempészet és pénzmosás miatt indult eljárás ellene, amiért kilenc évre börtönbe is került.

A titkosszolgálat, az SIS is felhívta az akkori kormány figyelmét az olasz maffiózókra, amit a korábbi államfő, Andrej Kiska is megerősített. Amikor a rendőrség állítólagos tétlenségének gyanúja felmerült, a főkapitányság ellenőrzést rendelt el, amelynek során több hibát is találtak és egy esetleges bűncselekményre utaló nyomot is. Az egész ügyet a belügyi ellenőrző szolgálat vette át, amely büntetőeljárást indított hatalommal való visszaélés miatt.

A szolgálat aztán két hosszú évig foglalkozott az üggyel, de végül a nyomozás nem vezetett sehova, mert nem tudtak konkrét tettest azonosítani.

"Az Ellenőrzési Szolgálat (ÚIS) nyomozója ez év júniusában felfüggesztette az eljárást, mivel nem bukkant rá olyan tényekre, amelyek indokolná egy konkrét személy elleni büntetőeljárás lefolytatását" - nyilatkozta Petar Lazarov, a belügyminisztérium szóvivője. A felügyelőség annyit tett ehhez hozzá: hogy ha ebben a kérdésben új tényekre derül fény, folytatja a nyomozást.

Azonban továbbra is vizsgálják Vadala és korábbi szeretője, Mária Trošková közötti kommunikációt. Trošková még akkor is intenzív kapcsolatban volt az olasz maffiózóval, amikor már az akkori kormányfőnek, Robert Ficónak dolgozott. Az olasz férfi megpróbálta felhasználni a hölgy kapcsolatait, és érzékenyebb információkat és szolgáltatásokat kért tőle. A rendőrség jelenleg nem hajlandó semmilyen információt szolgáltatni az eset kivizsgálásával kapcsolatban.

(tvnoviny)