„Tudta, hogy mibe érkezik?” – a termálfürdő kemény SNS-es múlttal Nagymegyerre érkezett ügyvezetőjét faggatták a képviselők

A nagymegyeri polgármester által a képviselő-testület megkérdezése nélkül a termálfürdő élére kinevezett Lukáš Machalát faggatták a képviselők az e heti plénumon. A kinevezés miatt feljelentést tettek, Machala ellen pedig bizalmatlansági indítványt készülnek benyújtani a képviselők.

Lukáš Machala (Fotó: Paraméter)

Lukáš Machala annak a Drahoslav Machalának a fia, aki egykor a kommunista titkosszolgálat (ŠtB) ügynöke volt, és 2012-ben, amikor Robert Fico tanácsadójaként és beszédírójaként is tevékenykedett, azzal került be a hírekbe, hogy az utcán támadott rá az ismert szlovák íróra, Tomáš Janovicra. Ifjabb Machala az azóta elhunyt apja jogi képviselőjeként akkoriban a SME napilapot felszólította az erről szóló hír eltávolítására, merthogy szerinte az hazugság. Ehhez képest a kamerafelvételek is az írót igazolták, az idősebbik Machalát pedig fél évvel a cselekmény után csekély pénzbüntetéssel sújtották.

Ifjabbik Machala korábban Andrej Danko SNS-elnök tanácsadója volt, az előző, Fico-kormány idején pedig a szintén SNS-es Martina Lubyová vezette oktatásügyi minisztérium szolgálati hivatalának élére került. 2017-ben ugyanakkor a Topky.sk írt arról, hogy Machalának azért kellett onnan távoznia, mert nem írt alá a minisztérium munkatársainak brüsszeli szolgálati útjairól szóló számos dokumentumot. A Denník N akkoriban arról is cikkezett, hogy Machala ráhajtott az euróalapok kezelésére a minisztériumon belül, de Lubyová ezt a területet nem akarta átengedni neki.

Nem egyszer osztotta meg saját Facebook-oldalán a konspirációs média könnyen cáfolható szüleményeit, álhíreit amire 2018-ban többek között az Aktuality.sk is felhívta a figyelmet.

Lukáš Machala akkoriban az SNS elnökségének tagja volt, a 2020-as választásokon pedig a párt választási listájának 27. helyéről indult, a Danko vezette formáció azonban eltaknyolt.

Cséfalvay Á. András (archív felvétel)

Ilyen múlttal került a nagymegyeri termálfürdő élére januárban. Holényi Gergő polgármester saját hatáskörben nevezte ki, a márciusi testületi ülésen pedig ezt azzal indokolta, hogy a jogász Machala feladata átnézni a fürdő eddigi szerződéseit, illetve aktualizálni az alapító okiratát.

Az ügyvezetői székben egyébként megmaradt Križan Tibor is, akit a polgármester korábban a képviselő-testület javaslatára nevezett ki, Holényi állítása szerint viszont most egy külsőssel szerette volna segíteni az ő munkáját, illetve a fürdő átvilágítását.

Holényi márciusban a testület elé terjesztette Machala kinevezéséről szóló döntést tudomásul vételre, ám azt végül levették a napirendi pontok közül, és nem került vissza az áprilisi plénumon sem.

Balázs Péter független képviselő már korábban is közölte, hogy a termálfürdő felügyelő bizottsága nem értett egyet Machala kinevezésével, és emiatt feljelentést is tettek.

Korábban a szintén nagmegyeri TSM vállalatnál lezajlott ügyvezetői kinevezések kapcsán már volt egy ügyészségi futam, erről ITT írtunk.

Križan Tibor, az eredetileg kinevezett ügyvezető (archív felvétel)

A szerdai testületi ülésre mindkét ügyvezető meghívást kapott, és ugyan elsősorban a termálfürdő pillanatnyi állapotáról kellett volna beszámoljanak, a hangsúly hamar arra terelődött, hogy mégis mit keres itt Machala, és mi a dolga a városi cégnél.

„A cég tevékenységének vizsgálata. A feladatom optimalizálni a folyamatokat úgy, hogy a legeffektívebbek legyenek, és hogy a fürdő gazdaságilag is sikeres legyen” – foglalta össze. Később ezt még kiegészítette azzal, hogy azokon a területeken igyekszik segíteni, amelyeken tapasztalata van, mint a marketing, a jog, illetve az állami szervek képviselőivel ápolt kapcsolatai.

Varga Albin független képviselő a testület által korábban megválasztott ügyvezetőhöz, Križan Tiborhoz fordult azzal a kérdéssel, hogy neki szüksége volt-e segítségre, szükség van-e szerinte a másik ügyvezetőre. Az előző választási ciklusban, Lojkovič Sámuel polgármesteri időszaka alatt két ügyvezető vezette a fürdőt, és Križan erre utalva mondta, hogy amikor a város kiírta a pályázatot a posztra, szintén kérdezték őt arról, hogy szerinte szükség van-e két ügyvezetőre, és ő saját tapasztalataira hivatkozva válaszolta, hogy nem. Križan ugyanis 2015 előtt, Néveri Sándor polgármestersége idején ugyancsak egyedül vezette a fürdőt.

„Csodálkoztam, hogy a járványidőszakban a polgármester kinevezett egy újabb ügyvezetőt, de tudomásul vettem“ – fogalmazott. Hogy tudnak-e együttműködni, arra Križan azt válaszolta, hogy igen, de lényegében jól csak akkor, ha Machalának lehet igaza.

„Nem azért jöttem, hogy diktáljak. Megvannak a saját nézeteim, de meghallgatom másokét is, és van, hogy én engedek. Nem csinálok politikai színházat ebből“ – szögezte le erre Machala.

Néveri Sándor (archív felvétel)

Ezt követte Néveri Sándor (MKP) csörtéje Machalával. A képviselő leszögezte, hogy a személyével nincs különösebb gondjuk, a kinevezésének módjával viszont igen.

„Nem tudom, tudta-e, hogy milyen nézetkülönbségek, illetve értékrendbeli konfliktusok közé érkezik. A testület álláspontja az elejétől fogva az volt, hogy nem kell két ügyvezető. Tudta ön, hogy mibe érkezik?” – szegezte a kérdést Machalának, mire ő azzal gyanúsította meg Néverit, hogy személyeskedik.

„Nem egy diák vagyok az iskolában, hanem profi, három főiskolával, válságmenedzseri tapasztalatokkal. Nem kell a környezetet ismernem, és nem érdekelnek a lokális viták, engem ebbe nem tudnak belevonni. (...) Nem azért érkeztem, hogy ártsak vagy feszült légkört teremtsek, hanem olyan személyként, akit ezek a konfliktusok nem érdekelnek, és így is fogom folytatni a munkát” – húzta alá.

Közölte, tud róla, hogy feljelentés született a kinevezése ellen, ugyanakkor megvan erről a saját jogi véleménye, és

„ha nem tudnám, hogy működik ez jogi szempontból, nem ülnék itt”.

Emlékeztetett, hogy elsősorban nem a saját, hanem a nagymegyeriek érdekében cselekszik, és bárkivel hajlandó kommunikálni, bárki kérdéseire válaszol.

„Egyikünk sem bíró, várjuk meg, hogyan dönt a bíróság, addig is rendesen neveztek ki, mert ha nem így lett volna, akkor a cégjegyzék nem jegyez be. Valóban nem tudtam, hogy mibe megyek bele, az önök politikai vitái viszont nem érdekelnek. (...) Ha belőlem szeretnének politikai tőkét kovácsolni, azt nem fogom elfogadni” – emlékeztetett.

Balázs Péter (archív felvétel)

Machala márciusban elkészített egy általános elemzést a fürdő működésével, illetve annak beszállítóival kapcsolatban, aminek értelmét, értékét viszont több képviselő is kétségbe vonta. Balázs Péter az elemzés több pontját is számon kérte Machalán.

Machala az idei marketingstratégia részeként megemlítette, hogy mivel bizonytalanok az országok közti utazások, márpedig a nagymegyeri fürdő látogatóinak magját morvaországi turisták képezik, így idén a hazaiakra kell helyezni a hangsúlyt. Néveri azonban ezt az ötletét is megpiszkálta, mondván, ebben nincs semmi új, mivel már tavaly is felmerült.

Néveri a plénumon is jelezte, hogy bizalmatlansági indítványt készülnek benyújtani Machala ellen. Érdeklődésünkre ennek kapcsán közölte, hogy az indítványukban az szerepel, a testület nézete szerint Machala törvénytelenül lett kinevezve. Ebben egyszersmind felszólítják, tartózkodjon a cég nevében történő tevékenységtől a bíróság jogerős döntésének megszületéséig.

Machala a plénumon elmondta, mostanáig semmilyen szerződést vagy megrendelést nem írt alá egyedül, legfeljebb az alkalmazottak fizetési dokumentumait, minden mást Križannal együtt.

(SzT)