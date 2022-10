Túlfutott a kifutópályán egy utasszállító repülőgép, 173 ember volt a fedélzeten

A közleményben arról tájékoztattak, hogy a KE631-es számú járat vasárnap este történt balesetét a rossz látási viszonyok okozták, a pilóták többször próbáltak landolni, míg végül sikerült, de szerencsétlenül. Százhatvankét utast közeli hotelekben szállásoltak el, a hazatérni szándékozóknak különgépet biztosítanak - tájékoztatott a Korean Air egyik szóvivője.

A repülőtér koreai idő szerint kedd hajnalig zárva tart, több tucat járatot - köztük több dél-koreait - töröltek vagy átirányítottak.

VIDEÓ:

VIDEO / CRASH: Korean Air Airbus A330-300 HL7525 overran the runway at Cebu City, Philippines earlier today following two missed approaches in poor weather. No injuries reported among 173 on board. The 24-year-old aircraft was substantially damaged.



Video via Randyl Dungog pic.twitter.com/SSrQJh9gYO