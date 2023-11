Túlságosan "melegbarátnak" tűnhetett, kirúgta a miniszter a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját

Csák János kulturális és innovációs miniszter - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - hétfőn átadta L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója munkaviszonyának megszüntető okiratát - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) hétfőn az MTI-vel.

Fotó. MTI/MTVA)

A közlemény szerint a miniszter indoklásában kifejtette, hogy a főigazgató, mivel az intézménytől elvárható jogkövetést elmulasztotta, azt érdemben felhívásra sem teljesítette, olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszonya fenntartását ellehetetlenítette.

L. Simon Lászlót napokkal azután menesztették, hogy a Mi Hazánk kezdeményezésére a 18 éven aluliakat kitiltották a Nemzeti Múzeum 2023-as Nemzetközi Sajtófotó Kiállításáról, mondván, hogy annak LMBTQ+-tartalma sérti az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt. Aztán kiderült, hogy az L. Simon László vezette múzeum nem tudja végrehajtani Csák János kulturális és innovációs miniszter felszólítását, a tiltó táblák ellenére ugyanis a múzeum senkitől sem kérhet személyi igazolványt.

L. Simon koradélután egy sajtónyilatkozatot adott ki, melyben felvázolta a történteket. Leszögezte, hogy Csák János hétfőn reggel közölte vele, hogy felmenti őt a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói pozíciójából, mert álláspontja szerint szabotálta a gyermekvédelmi törvényt. "A döntést tudomásul veszem, azonban elfogadni nem tudom azt. A World Press Photo kiállítás képeinek bemutatásával a múzeum szándékosan semmilyen jogszabályt nem sértett meg", majd leszögezte azt is, hogy "négy gyermekes apaként, nagyszülőként határozottan visszautasítom, hogy gyermekeinket tőlem vagy az általam vezetett intézménytől kellene megvédeni".

A Jobbikból pár éve kiszakadt, szélsőségesként kezelt Mi Hazánk Mozgalom egyik országgyűlési képviselője pár napja azon akadt ki, hogy a tárlaton többek közt egy meleg idősotthont ábrázoló képsor is helyt kapott. Ezen többek közt női ruhába és magukat tűsarkúban rúzsozó férfiakat örökítettek meg.

Az ügyben személyesen L. Simon László is véleményt nyilvánított a múlt héten. A volt kulturális államtitkár maró gúnnyal, a többi között az épület előtt sorban álló emberekről készült képpel köszönte meg a mi hazánkos Dúró Dórának a kiállítás körüli hírverést. Dúró pénteken még arról írt a közösségi oldalán, hogy "L. Simon László nemhogy behúzná fülét-farkát, hanem még neki áll feljebb, mert a saját minisztere megzavarta LMBTQ-népszerűsítés közben. Persze tudtuk korábbi, obszcén "versei" alapján is, hogy az aberrációhoz vonzódik, de most már a saját kormányán is gúnyolódik, ami azért szokatlan, mert Orbán Viktor nem szokta az ilyesmit eltűrni".

Most már tehát úgy tűnik, a magyar kormány tényleg nem tűrte a fideszes hátterű igazgató önállóskodását.

