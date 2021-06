A tulsai mészárlás három túlélőjével találkozott Joe Biden

Az amerikai elnök találkozott a mészárlás három túlélőjével, aki gyermekként élte át a borzalmakat. Ma már mindannyian száz évnél idősebbek. Az egyperces néma tiszteletadás után Biden arról beszélt, hogy a történteket túlontúl sokáig övezte néma csend.

- fogalmazott az amerikai elnök.

- jelentette ki Joe Biden.

"Amiről beszélünk, az száz évvel ezelőtt történt, s mégis én vagyok 100 év alatt az első elnök, aki eljött Tulsába" - mondta Biden, világossá téve, hogy hangosan ki kell mondani az igazságot.

- hangoztatta.

"We do ourselves no favors by pretending none of this ever happened," Pres. Biden says on Tulsa Race Massacre.



"We can't just choose to learn what we want to know, and not what we should know." https://t.co/PoG3lKd321 pic.twitter.com/9vkWxWMpOX