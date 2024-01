Tüntetésen követeltek a francia rendőrök olimpiai prémiumot

A szervezők által "fekete csütörtöknek" nevezett megmozdulásnak különböző formái voltak: a délnyugati Bordeaux-ban szórólapokat terjesztettek, máshol minimális szolgáltatás volt csak a rendőrőrsökön, míg a repülőtereken munkabeszüntetéseket tartottak a déli órákban a szakszervezetek.

A legfőbb rendezvényt több száz rendőr részvételével a párizsi városháza és a prefektúra közelében tartották.

- skandálták a rendőrök, miközben "elismerés nélkül nincs részvétel" feliratot tartottak magasba a szakszervezeti képviselők.

#BREAKING French police officers protested Thursday in #Paris to express their concerns and to demand compensation regarding the security of the Paris 2024 Olympic Games. pic.twitter.com/niDvxy8x3k