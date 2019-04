Tűz ütött ki a párizsi Notre Dame székesegyházban, leomlott a központi tornya! (videó)

Az első hírek szerint a tűz a restaurálási munkálatokhoz felállított állványzaton, a tetőszerkezetnél keletkezett és onnan terjedt tovább.

A tetőszerkezet mellett a székesegyház központi tornya is összeomlott - jelentette szemtanúkra hivatkozva a Reuters hírügynökség. A tűz már az egyik harangtoronyt is elérte.

A tűzoltósági szóvivő tájékoztatása szerint az elkövetkező egy-másfél óra sorsdöntő lesz abból a szempontból, hogy sikerül-e megfékezni a tüzet. Több száz tűzoltó oltja a lángokat erős vízsugarakat használó tömlőkkel a helyszínen.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet. A France 2 közszolgálati televízió szerint a rendőrség balesetként kezeli a tűzesetet. A katasztrófának a hatóságok szerint nincsenek sérültjei. Az ügyészség vizsgálatot indított.

