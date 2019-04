Tűz ütött ki a párizsi Notre Dame székesegyházban, teljesen beomlott a tetőszerkezete! (videó)

Az első hírek szerint a tűz a restaurálási munkálatokhoz felállított állványzaton, a tetőszerkezetnél keletkezett és onnan terjedt tovább.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet. A France 2 közszolgálati televízió szerint a rendőrség balesetként kezeli a tűzesetet.

