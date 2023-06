Tűzoltók, mentők és rémület első kézből a Komáromi Erődben (FOTÓK)

Szituációs gyakorlat zajlott kedden a Komáromi Erődben.

A képgalériában vért ábrázoló fotók is vannak, de gyakorlat lévén művérről van szó (Fotók: Cséfalvay Á. András - további képekért kattints a fotóra!)

A bemutató során közlekedési baleseteket mutattak be, amelyeknek több súlyos sérültje is volt. A képgalériában vért ábrázoló fotók is vannak, de gyakorlat lévén természetesen csak művérről van szó.

A hangsúly a mentőegységek munkáján és az ilyenkor szükséges eljárásokon, valamint biztonsági intézkedéseken volt.



