A Twitter tulajdonosa megvédte a Trump fiókjának felfüggesztéséről szóló döntést

Jack Dorsey saját Twitter-oldalán közzétett üzenetében leszögezte, nem örül a döntésnek, amelyet gondos mérlegelés után hoztak meg.

Elismerte ugyanakkor, hogy az ehhez hasonló döntések veszélyes precedenst teremthetnek, továbbá tönkretehetik a nyilvános vitát és megoszthatják az embereket.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?