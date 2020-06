Udvardra látogatott a házelnök és a földművelésügyi miniszter

A kiállítás területét a mezőgazdászok június 3-tól július 3-ig individuálisan látogathatják. Erről az egyik szervező, Peter Hudec tájékoztatott csütörtökön.

„Udvardon már most láthatjuk, hogyan kellene kinéznie a mezőgazdaságnak a jövőben. Stanislav Becík volt földművelésügyi miniszter, az Agrárvállalkozók Egyesülete és az udvardi szövetkezet vezetője elért valami olyat, ami az új kormány programjában is szerepel, és ami az előképe annak, amit mi is el akarunk érni”