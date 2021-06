Úgy fizetnek majd az ivóvízért a dunaszerdahelyi Karcsai úti telep egy részén, mint a kártyás telefonálásért

Feltöltőkártyás vízórákkal oldaná meg a város a befizetetlen vízszámlák miatt kialakult helyzetet a dunaszerdahelyi Karcsai úton lévő romatelep egy részén.

Fotó: archív - illusztráció

A befizetetlen számlák miatt a városvezetés arra az elhatározásra jutott, hogy a közeljövőben módosítják a vízellátást a Karcsai út azon részén, ahol nagy számú roma közösség él. A változás egyelőre várhatóan a telep C részén élő, megközelítőleg 50-60 családot érinti majd, itt van ugyanis a legtöbb tartozás.

A gyakorlatban ez úgy néz majd ki, hogy az eddig megszokott vízellátást szüneteltetik, helyette pedig kutakat létesítenek az udvaron, amelyek feltöltőkártyás rendszerre működnek majd. Az egyébként is alacsony komfortú lakóegységekben élők kénytelenek lesznek vödrözni a vizet, így oldani meg a főzést, tisztálkodást, wc-használatot.

A városi hivatal szociális osztálya érdeklődésünkre megerősítette, hogy egyelőre próbaszerűen tervezik bevezetni az új rendszert, amely már több hazai településen is működik, Szepsin például évek óta. A kártyákat az emberek tetszőleges összeggel feltölthetik, a vízhez pedig a vízművek aktuális tarifái szerint juthatnak majd hozzá.



Fotó: tettyeforrashaz.hu - illusztráció

A műszaki rész kivitelezése a Municipal Real Estate városi cég hatáskörébe tartozik. A vállalat igazgatója, Jány József megkeresésünkre egyelőre nem tudott bővebb információval szolgálni a vízellátás módosításával kapcsolatos tervről. „Ezzel kapcsolatban egyelőre nincs döntés” – mondta, majd hozzátette, csak félinformációkkal rendelkezik, így érdemben nem is tud tájékoztatni.

A téma kapcsán Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere elmondta, a Karcsai úti telepen már több éve nem működik a szociális terepmunkát érintő projektjük, amelynek keretében a terepmunkások és a koordinátorok által más volt az ott élők hozzáállása és másképp viszonyultak a közüzemi díjak fizetéséhez is.

„Azáltal, hogy ez már több éve nem működik, visszaesett a kedv, hogy a tartozásukat, illetve a fogyasztásukat fizessék. Mostanra odáig jutott a helyzet, hogy egy-egy hónapban közel ezer eurós tartozás keletkezik a vízszámla meg nem fizetése által, ezt pedig a városi cégnek kell állnia, amely a lakóközösség kezelője” – mondta.

A polgármester is megerősítette, hogy két kutat helyeznek el a telepen, amelyeken feltöltőkártyás vízórák lesznek, a vödörbe engedett vízmennyiség árát pedig levonják a kártyáról.

A Karcsai úti telepen A, B és C blokkot tartanak nyilván, utóbbiban találhatóak az úgynevezett konténerlakások.

„Figyelni fogjuk, hogy az egyes egységekben mekkorák a tartozások és aszerint zárjuk el az egyes ágakat – először átmenetileg, rövidebb időre, ha pedig az emberek nem tudatosítják a fizetési kötelezettségüket, akkor hosszabb időre” – tette hozzá Hájos.

A korlátozás várhatóan azokat a családokat is érinti majd, akik rendszeresen fizették a számlákat. A polgármester szerint többnyire azokról van szó, akiknek a szociális segélyüket a városházán keresztül folyósítják, így abból a lakhatással kapcsolatos költségeket levonják. „Nagyon nehéz ezt a helyzetet kezelni. Sajnálom azt a néhány családot, akiknél szintén elzárjuk a csapot és vödrözniük kell majd a vizet, de azt mondom, győzzék meg a többieket arról, hogy mindenkinek kellene fizetnie. Hiszen a városban mindenki fizeti a lakhatással kapcsolatos kiadásokat” – mondta, majd hozzátette, fontos, hogy tudatosítsák, ha a csapból engedik a vizet, akkor annak bizonyára költsége is van. Bíznak benne, hogy ennek hatására átgondolják a helyzetet, és rájönnek, ha a vizet így is-úgy is meg kell fizetni, akkor kényelmesebb a hónap végén, mintsem feltöltőkártyával naponta vödrözni.

Azzal kapcsolatban, hogy várhatóan mikor indítják el az új rendszert, a polgármester nem tudott pontos dátumot mondani.

„Úgy tervezzük az indítást, hogy az a szociális segélyek kifizetése, tehát 20-a után történjen, hogy mindenkinek legyen lehetősége feltölteni a kártyát” – zárta.

Azt egyelőre nem tudni, hogy fogadják majd a közösségben élők az átállást, a városháza mindenesetre szociális alkalmazottakat biztosít, akik segítik majd a rendszer elindítását és elmagyarázzák annak működését.



