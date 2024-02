Úgy néz ki, az orosz hatóságok teljesen meghibbantak, fülbevalós csajokat tartóztatnak le több napra

Az igazságszolgáltatásnál nem az verte ki a biztosítékot, hogy fülönfüggő béka formájú volt, hanem az, hogy a szivárvány hét színében pompázott. Az "ékszert" viselő Anasztázia Ersovát őrizetbe vették, és „szélsőséges jelképek használatával” vádolták, majd január 31-én a nyizsnyij novgorodi bíróság öt napra letartóztatta. Döntésének indoklásában a bíró az Oroszországi Föderáció Legfelsőbb Bíróságának ítéletére hivatkozott, amely a „nemzetközi LMBT-mozgalmat” „szélsőséges” szervezetnek ismerte el.

A Nizhny Novgorod resident was given five days of arrest in Russia for wearing earrings in rainbow colors



She received five days of arrest under the article on "demonstration of prohibited symbols" (Russia's Supreme Court recognized the "international LGBT movement" as extremist… pic.twitter.com/KDf2r6lxav