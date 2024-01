Úgy pózolt egy koraszülöttel az egészégügyi miniszter, ahogy annak nem szabadott volna megtörténnie

A hét első felében kihelyezett kormányülést tartottak Robert Ficóék Kelet-Szlovákiában, és ha már a miniszterek ott jártak, lehetőségük nyílt arra, hogy egyéb programokat is beiktathassanak. Így tett az egészségügyi tárca vezetője is, aki a közösségi oldalán számolt be arról, hogy felkereste az eperjesi és a poprádi kórházat is. Aztán a posztjának egyik képét gyorsan törölnie kellett. Még szerencse, hogy a Zomri nevezetű szatirikus oldal megörökítette Zuzana Dolinková ballépését.