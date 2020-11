Ügyvédje szerint munkaképtelen a képviselő, aki a pozsonyi tüntetés során összetűzésbe került a rendőrökkel

Andrej Medvecký (ĽSNS) parlamenti képviselő, akit a rendőrség a november 17-ei, pozsonyi tüntetésen vett őrizetbe, legalább 14 napig munkaképtelen marad. Erről Radovan Hrádek, a képviselő ügyvédje számolt be egy csütörtöki sajtótájékoztatón Besztercebányán. A rendőrségi beavatkozás során a politikus egy vágott sebet szerzett az arca jobb oldalán, amely vérzett is. Emellett felszíni fejsérüléseket is szenvedett. Az ügyvéd elmondása szerint Medveckýt MR és CT vizsgálatnak is alávetették, és továbbra is fájdalmai vannak.