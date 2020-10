Új gyűjteményes albuma jelenik meg a Roxette együttesnek

Alig egy évvel a Roxette énekesnőjének, Marie Fredrikssonnak a halála után pénteken új albuma jelenik meg a svéd popegyüttesnek. A négyrészesre tervezett Bag of Trix első lemeze a Warner Music közleménye szerint digitális formátumban lesz elérhető.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A lemez 12 száma között szerepel a Let Your Heart Dance With Me, amelyet egy hónapja mutattak be. A dal a Roxette utolsó, 2016-ban megjelent stúdiólemezére, a Good Karmára készült, de végül lemaradt az anyagról. A gyűjtemény további három részét ezt követően egymás után, kéthetente adják ki digitális formátumban december 11-ig. A négy rész decemberben gyűjteményes album formájában fizikai kiadásban is megjelenik.

A Roxette összesen 50 új, korábban meg nem jelent vagy nem elérhető felvétellel jelentkezik. Ezek között demók, spanyol nyelvű felvételek is vannak. A számok 1986 és 2016 között készültek.

Fredriksson tavaly decemberben hunyt el rák következtében. A Roxette együttest a nyolcvanas évek közepén alapította Per Gesslével. Második, Look Sharp! című lemezükkel 1988-ban robbantak be a nemzetközi popéletbe. Az albumon szerepelt az It Must Have Been Love, a The Look, valamint a Listen to Your Heart is: mindhárom vezette az amerikai slágerlistát. 1991-ben jelent meg a harmadik Roxette-album, a Joyride, amelynek címadó kislemeze szintén feljutott a Billboard-lista élére. 1993-ban a Roxette első nem angol anyanyelvű csapatként adhatott akusztikus koncertet a Music Television Unplugged-sorozatában.

A duó tíz stúdiólemezt készített, több mint 80 millió lemezt adott el világszerte és számos koncertturnét tartott.

(MTI)