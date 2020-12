Új időszámítás kezdődött a Komárom–Pozsony vasútvonalon – megnéztük, mire számíthatnak az utasok (VIDEÓ)

Felszálltunk a ZSSK és az ÖBB által üzemeltetett Komárom–Pozsony vasútvonal egyik járatára, hogy megtapasztaljuk, zökkenőmentesen ment-e az átállás, milyen körülmények közt lehet utazni, és azt is kipróbáltuk, hogy működik-e az internetes jegyvásárlás.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Szombaton búcsút vettek az utasok a RegioJet cseh magán vasútvállalat sárga vonataitól, vasárnaptól ugyanis a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) és az Osztrák Nemzeti Vasúttársaság (ÖBB) vette át a Komárom–Pozsony vasútvonal üzemeltetését.

Az átállás napján Jaroslav Kmeť, a közlekedési minisztérium államtitkárára, Filip Hlubocký, a ZSSK vezérigazgatója, valamint Kerekes Vica színésznő, a vasúti tájékoztatás magyar hangja tartott sajtótájékoztatót a komáromi vasútállomáson, majd Komárom polgármesterével, Keszegh Bélával vonatra szálltak, útközben pedig csatlakozott hozzájuk Nagymegyer polgármestere, Holényi Gergő, valamint a dunaszerdahelyi polgármester, Hájos Zoltán is.

Hétfőn délelőtt mi is felszálltunk a ZSSK-ÖBB egyik délelőtti járatára, hogy megnézzük, miben változott a vonalon utazók élete vasárnaptól és milyen szolgáltatást kínál az új üzemeltető.

Egyórás késés máris az első napon

Nem volt zökkenőmentes az új üzemeltető bemutatkozása, az első reggelen, vasárnap ugyanis máris egyórás késéssel kellett számolniuk az utasoknak. A pozsonyi főállomásról 7 óra 5 perckor induló vonat műszaki okok miatt már az újvárosi (Nové Mesto) állomáson 60 percet késett.

Os 4309 (Bratislava hl. st. 07:05 - Komárno 09:30) aktuálne meškanie zo stanice Bratislava-Nové Mesto 61 min. — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) December 13, 2020

Türelemre volt szükségük a Pozsonyból 10 óra 5 perckor induló és Komáromba 12 óra 14 perckor érkező vonat utasainak is, a ZSSK ugyanis a Twitteren arról tájékoztatott, hogy a szerelvény Nemesócsánál 30 percet késik.

Os 4317 (Bratislava hl. st. 10:05 - Komárno 12:14) mešká zo stanice Zemianska Olča 31 min. — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) December 13, 2020

Hétfőn jelentősebb késések már nem voltak, a délelőtti órákban legfeljebb 10-15 percet csúszott a menetidő.

Egy igazi újdonság a vonalon: elektronikus jegyvásárlás

A próbajáratunkat hétfőn délelőtt ejtettük meg: 8:45-kor szálltunk fel az alistáli vasútállomáson, a vonat ötperces késéssel érkezett. Igyekeztünk még az utazás előtt gondoskodni a menetjegyről: a ZSSK internetes jegyvásárlást is biztosít a vonal utasainak. A vásárlás teljesen zökkenőmentesen ment, a webes felület könnyen kezelhető, okostelefonról is áttekinthető és a fizetés is egyszerű, a rendszer ugyanis a kiválasztott bank oldalára irányít bennünket, ahol másodpercek alatt végbemegy a tranzakció. A jegy pillanatokon belül megérkezik az e-mail-címünkre, és természetesen nem szükséges kinyomtatni, elég az okostelefonunkban felmutatni a kalauznak.

A jegyárak az előzőhöz képest csak bizonyos mértékben változtak: a rövidebb, 60 kilométeres távolságon belüli utazásokra 15 százalékkal olcsóbbak a jegyek, míg a nagyobb távolságok esetén a tarifa változatlan marad.

Első látásra nincs ok panaszra

Tágas utastér fogad bennünket, miután felszállunk az egyik vagonba. Összesen négy közül választhatunk, és látszólag nagyobb is a kapacitás, mint azt a sárga vonatokon megszokhattuk. Ezt ígérte korábban Andrej Doležal közlekedésügyi miniszter is, aki nagyobb kényelmet és kapacitást emlegetett pár nappal az indulás előtt.

Bár nem kaptunk vadonatúj szerelvényeket, és az emeletes vonatokról is le kellett mondanunk, a tisztaságra és a kényelemre egyelőre nem lehet panasz. A fűtés is működik, a hőmérséklet kellemes. A kalauz is türelemmel vár, amíg kikeressük telefonunkban az elektronikus jegyet, amit persze rendben talál, és illedelmesen megköszönve egy fél mosollyal tovább is áll.

Hamarosan megszólal Kerekes Vica is

A vállalat december elején már elárulta a meglepetést, sőt, egyenesen a népszerű szlovákiai magyar színésznő, Kerekes Vica közölte az utasokkal a hírt, miszerint az ő hangján hallhatjuk majd az utastájékoztatót magyarul.

„A következő megálló Albár...” – vártuk a jelentést, egyelőre azonban sem magyarul, sem szlovákul nem hangzik el az utastájékoztató, ennek pedig műszaki okai vannak. A vagonokban egyébként most még vizuálisan sem jelzik, hogy épp melyik megálló következik, de várhatóan idővel ezt a hiányosságot is kiküszöbölik majd.

A kétnyelvűség nem lesz új jelenség a vonalon: néhány éve kétnyelvű vasúti táblákat helyezett el az akkor még Érsek Árpád (Híd) vezette közlekedésügyi minisztérium Dél-Szlovákia-szerte, a RegioJet vonatain pedig magyarul is megtudhattuk, épp melyik megállónál járunk.

Egyelőre az utasok sem panaszkodnak

Az utóbbi néhány évben többször érte kritika RegioJetet a túlzsúfolt szerelvények miatt. A közlekedési tárca többször is felszólította a vállalatot, hogy növeljék az egyes járatok kapacitását, ez pedig az állami támogatás által meg is történt, sőt, tavaly szeptembertől emeletes vonatokat is bevetettek a vonalon.

Az új üzemeltetővel kapcsolatban hasonló szempontok szerint egyelőre nehéz véleményt formálni, hiszen alig több, mint egy napja vették át a szakaszt, ezért afelől érdeklődtünk az utasoknál, hogy mit szóltak a változáshoz, milyen az első benyomásuk.

„A munkám miatt napi szinten utazok a Komárom–Pozsony szakaszon. Az új vonatok elsőre szimpatikusak, kényelmesek, és csak remélni tudom, hogy a csúcsforgalom idején sem lesz probléma a kapacitással, hiszen egy fárasztó munkanap után mindenkinek jól esik, ha talál ülőhelyet a vonaton. Szóval a sárga vonatokat egyelőre nem sírom vissza, de elkiabálni nem szeretném” – nyilatkozta érdeklődésünkre Éva.

Egy másik utas, Dávid, aki általában a Nagymegyer-Dunaszerdahely vonalon utazik, az internetes jegyvásárlással kapcsolatban fejezte ki örömét. Mint mondja, az eddigiekhez képest ez nagyobb kényelmet jelent számára, hiszen már otthon megveheti a jegyet, nem kell a vonaton a kalauzt keresnie és az aprópénzt számolnia. A szerelvények elsőre neki is kényelmesnek tűnnek, bár mint mondja, a RegioJettel sem voltak különösebb problémái.

Időben célba értünk

Hamarosan megérkezünk a célállomásra, a menetrend szerinti érkezéshez képest ötperces késéssel. Összességében véve elmondható, hogy próbautunk zökkenőmentesen zajlott, viszonylag időben célba értünk és az első benyomásaink jobbára pozitívak. Az utasokkal együtt csak remélni tudjuk, hogy a kezdeti lelkesedés kitart az üzemeltető részéről, és a néha elkerülhetetlen problémákon kívül a nagyobb és hosszadalmasabb fennakadások nem lesznek jellemzőek.



(fl,tt)