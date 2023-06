Új időszámítás kezdődött mától az orvosi rendelőkben, és több ezer eurós bírság is járhat, ha valaki nem igazodik az új rendszerhez

Június 1-től az orvosoknak kötelezően elektronikus úton kell kiállítaniuk a betegszabadságot (ePN) Szlovákiában. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint ezáltal jelentősen csökken a bürokrácia az egészségügyben. A tájékoztatás szerint a rendelettől csak végső esetben lehet eltérni és papíralapú betegszabadságot kiírni.

Fotó: TASR - illusztráció

„Június 1-től az orvosnak kötelezően elektronikus úton kell kiállítania a betegszabadságot. A páciensnek így semmit sem kell intéznie, az adminisztratív munkát elvégzik az érintett hivatalok” – szögezte le a minisztérium.

Az ePN-t az orvos elküldi a Nemzeti Egészségügyi Információs Központnak (NCZI), az továbbítja a Szociális Biztosítóba, ahonnan a munkáltató és a beteg is megkapja.

Az NCZI figyelmeztetett, hogy 3300 eurós bírságot kaphat az az orvos, aki nem elektronikus úton állítja ki a betegszabadságot, a bírságról a minisztérium dönt. „Nem szeretnénk bírságolni, inkább a motiválási lehetőségeket fogjuk keresni” – mondta Michal Palkovič egészségügyi miniszter.

A tárca adatai szerint az orvosok több mint 98 százaléka van technikailag felkészülve az ePN-rendszer használatára, 2500 aktívan használja. „A rendszer beindítása óta több mint 360 ezer elektronikus betegszabadságot állítottak ki, a számok igazolják, hogy működik a rendszer és használják” – tette hozzá Palkovič.

Az NCZI azon dolgozik, hogy indokolt esetben az orvos utólag is kitölthesse a betegszabadság végét, erre is szükség van a rendszer teljes körű működéséhez, ám a szükséges törvényjavaslatot nem fogadta el a parlament. A minisztérium és az NCZI dolgozik a megoldáson.

Az orvosok 2022. június 1-jétől állíthatnak ki ePN-t, az átmeneti időszak 2023. május 31-ig tartott, ezalatt kettős rendszer volt érvényben, a papíralapú és az elektronikus nyomtatványok is érvényesek voltak. 2024-től a szakorvosok is csatlakoznak a e-rendszerhez.



(TASR)