Új igazgatója lett a komáromi VMK-nak

A jelenleg igazgatói tisztséget betöltő Varga Anna 2019. január 9-én, írásban nyújtotta be a polgármesteri hivatalba a lemondását, melyet a nyugdíjkorhatár elérésével indokolt.

Ezt követően a Komáromi Városi Hivatal, mint a VMK működtetője különböző médiákban nyilvános pályázati felhívást tett közzé az igazgatói munkakör betöltésére. A pályázatokat 2019. március 15-ig -ig lehetett benyújtani.

A kiértékelés után Lakatos Róbert kinevezését az igazgatói posztra Keszegh Béla polgármester javaslatára a képviselőtestület a 7. testületi ülésen jóváhagyta.

Lakatos Róbert a pozsonyi Zeneművészeti Főiskola brácsa szakán diplomázott. Művészként évekig tagja volt a Szlovák Filharmónia, valamint a Luxemburgi Európai Szólisták zenekarának. A színházkultúrában is nagy tapasztalattal bír, hiszen zenei vezetőként és zeneszerzőként is dolgozott többek között a békéscsabai Jókai Színházban, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban, a turócszentmártoni Szlovák Kamaraszínházban, a kassai Thália Színházban. Zenei vezetője volt az Ifjú Szivek táncegyüttesnek is.

Szervezői képességeit jól bizonyítja, hogy alapítója és főszervezője a Kútfeszt – Komárom és a Fonográf –fesztivál Komárom fesztiváloknak, valamint rendszeres társszervezője a Komáromi napoknak is. Lakatos Róbert a RÉV zenekar alapítója.

(-)