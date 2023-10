Új jogosítványtípus és sebességcsökkentés? Ezek az új törvényjavaslatok alaposan felforgatnák az autósok életét

Karima Delli francia EP-képviselőnő bemutatott egy új törvényjavaslatot, amely alaposan felforgatná az autósok életét az egész Európai Unióban, így tehát Szlovákiában is. Ez alapján a B típusú jogosítványok csak az 1,8 tonnát meg nem haladó járművekre vonatkoznának, míg az ettől nehezebb járművekre vonatkozna a B+ típusú jogosítvány, amit ráadásul csak 21 éves kortól lehetne megszerezni – írja a Čas.sk.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

A nagyobb járművek több káros anyagot is bocsátanak ki, ezért egyre gyakrabban válnak klímaaktivisták célpontjává. Az elmúlt időben több európai nagyvárosban is előfordult, hogy kiszúrták az ilyen járművek kerekeit, majd a szélvédőn egy üzenetet hagytak, amiben az állt, nem a tulajdonos tehet róla, hanem a nagy autójuk. Emellett azért is bírálják az off-road, crossover vagy SUV típusú járműveket, hogy nagy helyet foglalnak, ezért egyes bevásárlóközpontok, illetve parkolóházak magasságkorlátozást vezettek be, amivel célirányosan diszkriminálják ezeket a járműveket.

A francia képviselőnő szerint a B típusú jogosítvány nem ruházza fel a sofőrt képességekkel például SUV-k vezetésére, a baleseteik pedig nem egyszer fatális következményekkel járnak a gyalogosokra, illetve a kisebb járművekben utazókra nézve. Delli ezért a B+ típusú jogosítvány bevezetését javasolja, amely a nehezebb járművek vezetésére jogosítaná fel a sofőrt. Ez azokat érintené, akik például BMW X7-tel, Audi Q8-cal vagy Toyot a Land Cruiserrel rendelkeznek. Az egyelőre kérdés, hogy a sofőrnek új kurzuson kellene-e részt vennie, vagy csak fizetni kellene az új dokumentumért. Nem mellesleg ezt csak 21 év felett lehetne megszerezni.

A javaslat egyebek mellett más módosításokat is tartalmaz. Ilyen például a bírságok és orvosi kivizsgálások egész európai egységesítése. A javaslat szerint 60 év felett 7, 70 év felett 5, 80 év felett pedig csak 2 évre lenne érvényes a jogosítvány, amit aztán orvosi kivizsgálások után, saját költségre meg lehetne újítani.

Ugyancsak szerepel a javaslatban a maximális megengedett sebesség 90 km/órára csökkentése minden úttípuson a kezdő sofőrök számára, akiknek emellett éjfél és reggel hat óra között tilos lenne autót vezetni.



(Čas.sk)