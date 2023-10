Új kávéházlánc érkezik Szlovákiába, akár 50 kávézót is nyithat

Magyarországon már jelen vannak, most pedig Szlovákiát szemelték ki.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

2024-ben Szlovákiába is megérkezik a 5 to go kávéházlánc – közölte a Startitup a World Coffee portálra hivatkozva.

A tervek szerint az első kávézót Pozsonyban nyitják majd meg az év első felében.

A román tulajdonú cég 2028-ig több mint ötven kávézó kialakítását tervezi Szlovákiában.

Lucian Bădilă, a márka társalapítója úgy nyilatkozott, hogy a cég a piac és a fogyasztói magatartás elemzését követően döntött úgy, hogy Szlovákiában is megnyitják a kávézókat.



(startitup)