Új parkolókat építenek Léván

A város november végén adta át az építési területet az Eurovia SK társaságnak, amely - a kiírt közbeszerzési pályázat alapján - megépíti a parkolót. Az építkezés költségei a számítások szerint elérik a 730 000 eurót, a munkálatok elvégzését pedig 3 hónapra becsülik, noha ez függ az időjárási viszonyoktól.

„Az építési területen tilos parkolni” – figyelmeztetette az autósokat Adriana Macáková, a lévai Városi Hivatal munkatársa.

A 111 férőhelyes parkoló egy tervezett helyi útvonal részét alkotja majd, amely a Mély utcát és a Tátra utcát fogja összekötni.

A parkoló építésével nemcsak a Vinohrady lakótelep parkolóhelyeinek a számát akarják növelni, hanem az épülő Park pohybu nevű sportlétesítmény parkolási lehetőségeit is figyelembe veszik. A parkolóhelyekhez járdát is építenek, bevezetik a közvilágítást, ezenkívül füvesítést és faültetést is terveznek a környéken.



(TASR)