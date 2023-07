Új Plzeň épül Dunaszerdahelyen, a Slovan a vetélytársak legjobbjait szipkázza el – íme, az eddigi nyári átigazolások a Niké Ligában

Gőzerővel zajlik a Niké Liga csapatainak nyári felkészülése, ami a barátságos mérkőzések játszása mellett a keretek megerősítéséről is szól. Szlovákiában már néhány hete megnyitott az átigazolási piac, cikkünkben pedig összegezzük, hogy eddig milyen transzfereket ütöttek nyélbe az élvonalbeli klubok.

Fotó: TASR

Élvezi a bizalmat Dunaszerdahelyen Adrian Guľa, nem is csoda, hiszen a DAC tavasszal több fordulón át vezette a bajnokságot, és nem sokon múlt, hogy megszerezze történelmi elsőségét. A nyár beköszöntével elkezdődött az átalakítás: plzeňi múltjára való tekintettel a szlovák mester több játékost is elhozott a Viktoria együttesétől. Miroslav Káčer a vendégjáték után végleg aláírt a sárga-kékekhez, rajta kívül pedig érkezett a védő Filip Kaša, a középpályás Aleš Čermák, valamint a támadó Matej Trusa. A 22 éves cseh csatár bemutatkozása nem is sikerülhetett volna jobban – két mérkőzésen két gólt szerzett. Szintén vendégjáték után írt alá a kapus Samuel Petráš és a szélső Zeljko Gavrić, a védelem jobb oldala pedig a Wisla Krakkótól leigazolt lengyel Konrad Gruszkowskival erősödött.

Sokan érkeztek, de sokan el is hagyták a klubot. A legnagyobb visszhangot talán César Blackman távozása váltotta ki, aki egyúttal a szurkolókat is magára haragította – a panamai védőt hiába próbálták marasztalni, aláírt az ősi rivális Slovan Bratislavához. Ahmet Muhamedbegović Szlovéniában (NK Olimpija), Sebastian Nebyla Horvátországban (NK Istra), Dominik Kružliak pedig Görögországban (Volos NPS) folytatja. Martin Rymarenkónak jól ment a játék Besztercebányán, végleg meg is szerezte őt a katonacsapat. Szendrei Ákos Kecskeméten, Balogh Norbert pedig Kisvárdán tölti majd kölcsönben a következő szezont. Jelenleg csapat nélkül áll a Gold Cupon a panamai válogatottal szárnyaló Eric Davis, a kapus Ricardo Ferreira, a Besztercebányán remek tavaszt produkáló Andrija Balić, valamint a még mindig csak 22 éves Brahim Moumou. Vendégjátéka letelte után Enis Fazlagić visszatért a Wislához, Szánthó Regő pedig a Ferencvároshoz.