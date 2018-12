Új szabályok szerint fognak rendőrfőnököt választani

A parlamenti képviselők csütörtökön 80 szavazattal ismét elfogadták a rendőrségről szóló törvénymódosítást, melyet a Belügyminisztérium dolgozott ki.

Andrej Kiska államfő kifogásait elutasították. Az elnök szerdán megvétózta a törvényt, és visszautalta a parlamentnek újratárgyalásra.

Andrej Kiska szerint a rendőrségről szóló törvény nem nyújt rendszerszintű megoldást a rendőrség aktuális problémáira. Ezen kívül úgy véli, hogy a módosítás nem garantálja a rendőrségi felügyelet függetlenségét sem, mivel az a rendőrség különleges részlege marad. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy az elfogadott jogszabály értelmében az országos rendőrfőkapitány továbbra is a belügyminiszter alárendeltje marad, és neki tartozik majd felelősséggel.

Az új szabályok értelmében az országos rendőrfőkapitányt továbbra is a belügyminiszter fogja kinevezni. Figyelembe kell vennie ugyanakkor a pozícióra kiírt álláspályázat eredményét, valamint a parlament védelmi bizottságának ajánlását is. Az új rendőrfőkapitány tehát csak olyan személy lehet majd, akit a héttagú pályázatelbíráló bizottság, a védelmi bizottság és a belügyminiszter is alkalmasnak talál a pozícióra.

A törvény értelmében ezen kívül csak olyan rendőrt nevezhetnek majd ki rendőrfőkapitánynak, aki legalább tíz éve teljesít szolgálatot. A megbízatási ideje négy évre fog szólni. Ugyanazt a személyt legfeljebb kétszer nevezhetik ki a rendőrség élére. A miniszter komoly indokkal visszahívhatja majd a hivatalából, a lemondatását azonban a védelmi bizottságnak is jóvá kell majd hagynia, legalább három ötödös többséggel.

A változtatások a rendőrséget felügyelő szervet is érintik. A törvénymódosítás értelmében létrehozzák a Felügyeleti Szolgálati Hivatalt, melynek feladata a fegyveres biztonsági erők tagjai által elkövetett bűncselekmények leleplezése és kivizsgálása lesz, illetve ellenőrizni fogja a rendőrségi eljárások törvényességét is. A hivatal vezetője a kormánynak fog felelni, és a kormány is fogja kinevezni őt a belügyminiszter javaslata alapján. Erre a pozícióra is álláspályázatot hirdetnek, a legmegfelelőbb jelöltet ugyancsak egy héttagú pályázatelbíráló bizottság fogja kiválasztani. Kinevezése a védelmi bizottság ajánlásától is függeni fog.

TASR