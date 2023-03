Új taggal bővült a Phoenix RT, ráadásul egy vadiúj dallal is előrukkoltak (VIDEÓ)

A héten megjelent a négytagúra bővült csallóközi Phoenix RT együttes legújabb szerzeménye, a Menedék.

Fotó : Wildungphoto

Az idén tizedik születésnapját ünneplő Phoenix RT sok meglepetéssel készül a rajongóknak. Ezek egyike, hogy új taggal bővült a banda Győrög Bence személyében, ráadásul egy új dallal is előrukkoltak, amelynek társszerzője éppen az új gitáros.

"Ott indul a sztori, hogy valamikor a tavalyi év végén Marci küldött egy demót a zenekar Messenger-csoportjába.... Ahogy meghallgattuk válaszul kapta is a szíveket a fájlra. Jó, ez egy lemezírós időszakban persze természetes, de ez a dal nagyon megfogott minket, és viszonylag gyorsan meg is íródott hozzá a szöveg. Januárban el is kezdtünk vele dolgozgatni Marci stúdiójában, amikor kiderült, hogy társszerzővel született az új szerzemény" - kezdte a zenekar frontembere, Puss Tomi.

Időközben elkészültek a hangszeres felvételek, majd jött az ének. "Ebben Diószegi Kiki cimboránk volt a segítségünkre, nála rögzítettük az éneksávokat a Stray Heart Recordsban. Erre Marci egy újabb ötletet dobott be, miszerint kiküldené Liverpoolba a dalt, Connor cimborájához, hogy ő keverje, gyúrja össze az új szerzeményt. Persze miért ne bólintottunk volna rá, és amíg vártunk a keverésre, forgattunk egy jó kis image-klipet Máté Bíró barátunkkal és a Wemade stábjával a csallóközcsütörtöki kultúrházban, ahol segítségünkre volt fénytechnikával Ladacsi Tibi és a ProWave csapata" – folytatta.

A legújabb szerzeményük címe Menedék. "A szó hallattán az emberek többsége egy hellyel asszociál, holott akár egy hozzánk közel álló személy is jelenhet Mendéket. És ezentúl arról szól a dal, hogy sokszor, akaratunkon kívül is, olyanokat bántunk meg, akik valójában a mi kis menedékeink a mindennapokban" – magyarázta.

Március 14-től hivatalosan is négytagú a Phoenix RT: az egyik tag, Győrög Marci öccse, Győrög Bence csatlakozott a bandához. "Igazából a Jelzőfény lemezünk megjelenése után már játszottunk annak a gondolatával, hogy egy plusz gitáros sokat hozzá tudna tenni a zenekar hangzásához. Idáig érlelgettük a gondolatot és azt kell mondjam, jó döntést hoztunk. Bence nemcsak ügyes gitátos, de zeneszerző is, rengeteg ötlettel halmozott el minket, a Menedék zenéjét is részben ő jegyzi – emelte ki Puss Tomi.

Az idén tízéves Phoenix RT sok meglepetéssel készül, rengeteg tervük van. "Végigkoncertezzük az évet, igyekszünk minél több helyen bemutatni a négyes formációt és ünnepelni a 10 évet! Hamarosan a merchben elérhetők lesznek újdonságok, többek közt a Menedék dalhoz készült póló, amit Marci tervezett. A tervek szerint pedig év végén jön az új lemez és egy nagyszabású jubileumi koncerttel és lemezbemutatóval is készülünk – vázolta a terveket a frontember.



(fl)