Új térképes információs rendszert hoztak létre Érsekújvárban

A rendszer tartalmazza a városról készült 2017-es légifelvételeket, az úgynevezett ortofotó-térképet. Az érdeklődők a 2004-es és a 2008-as városi légifelvételeket, valamint az 1949-es történelmi ortofotó-térképet is megtekinthetik. „A legérdekesebbek talán a kataszteri térképek, amelyeken a látogatók megtekinthetik a C és E típusú parcellákat, ahogy a város tulajdonában álló épületeket, utcákat és a város területi felosztását is. A kataszteri térkép ugyan nem tölt be jogi szerepet, de információszerzés céljából megfelelő. A város fokozatosan bővíteni szeretné a térképeket, a jelenlegi kataszteri és raszteres térképen kívül például a városi zóna térképét is közzé szeretné tenni"- tájékoztatott a városháza.

A GISPLAN a térképek megtekintésén kívül más lehetőségeket is nyújt. A használók például mozoghatnak is a térképen, felnagyíthatják, kereshetnek konkrét épületeket, távolságot és területet mérhetnek. A térképes információs rendszert úgy alakították ki, hogy az kompatibilis legyen a mobiltelefon vagy a táblagép képernyőjével is.

TASR