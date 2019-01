Új törvények vonatkoznak a horgászokra januártól – mutatjuk a legfontosabb változásokat

Sólymos László környezetvédelmi miniszter tavaly áprilisban úgy nyilatkozott, hogy az új halászati törvény elkészítésénél figyelembe vettek minden szükséges összefüggést – legyen szó az egészség- és vízvédelem, valamint a modern halászat igényeiről. Az előkészítés során szorosan együttműködtek a szlovákiai horgásztársadalom képviselőivel annak érdekében, hogy egy olyan törvényt tudjanak beterjeszteni, amely tiszteletben tartja a társadalom mai szükségleteit.

Tavaly júliusban a parlament elfogadta az új halászati törvényt, amely több szeretne lenni, mint az eddigi elavult törvény modernizációja, a halászok életét nehezítő hibák kijavítása. A törvény olyan fogalmakat is meghatároz, amelyek eddig teljesen hiányoztak vagy hiányosan voltak meghatározva.

Az új törvény 2019. január 1-én lépett érvénybe.

Az alábbiakban összeszedtük, melyek azok a legfontosabb változások, amelyekre érdemes odafigyelni.

Méretek

Kezdjük az egyik legfontosabbal, az egyes halfajok legkisebb kifogható méretével. Ez a következő fajoknál változott:

dunai galóca (hlavátka podunajská, 70cm -> 80cm)

domolykó (jalec hlavatý, 20cm -> 25cm)

jászkeszeg (jalec tmavý, 20cm -> 30cm)

compó (lieň sliznatý, 25cm -> 30cm)

pénzes pér (lipeň timiánový, 27cm -> 33cm)

petényi márna (mrena škvrnitá, 25cm -> nincs meghatározott mérete)

szilvaorrú keszeg (nosáľ sťahovavý, 25cm -> 30cm)

lapos keszeg (pleskáč siný, 20cm -> 25cm)

bagolykeszeg (pleskáč tuponosý, 20cm -> 25cm)

szivárványos pisztráng (pstruh dúhový, 25cm -> 27cm)

tavi pisztráng (pstruh jazerný, 45cm -> 50cm)

sebes pisztráng (pstruh potočný, 25cm -> 27cm)

nagy maréna (sih maréna, 25cm -> nincs meghatározott mérete)

pataki szaibling (sivoň potočný, 25cm -> 27cm)

angolna (úhor európsky, 45cm -> 50cm)

karikakeszeg (pleskáč zelenkavý, nem volt meghatározott mérete -> 15cm)

A többi halfajnál maradtak az eddig meghatározott méretek.

Tilalmi időszak

Sokan csak a tavasz, illetve a jobb idők beköszöntével kezdik meg a horgászszezont, viszont olyanok is akadnak, akiknek az idény január 1-től december 31-ig tart. Egyes halfajokat szigorú tilalmi időszak védi, ekkor hiába akad a horgunkra a legkisebb kifogható méretet meghaladó példány, bizony vissza kell engedni a vízbe. Ezt illetően is történtek változások az új törvényben. Aminek a horgászok örülhetnek:

június 15. helyett már május 31-én letelik a márnára és a csukára kiírt tilalom, emellett a szivárványos pisztráng és az angolna immár egész évben fogható.

Annak viszont kevésbé örülhetnek a pecások, hogy több mint 5 hónapon keresztül nem zsákmányolhatnak harcsát, illetve süllőt.

A következő változások történtek a tilalmi időszakot illetően:

domolykó (tilalom nélkül -> 15.3.-31.5.)

márna (mrena severná, 15.3.-15.6. -> 15.3.-31.5.)

petényi márna (15.3.-31.5. -> 1.1.-31.12.)

szivárványos pisztráng (1.1.-15.4. -> tilalom nélkül)

nagy maréna (1.9.-31.12. -> 1.1.-31.12.)

peled-maréna (sih peleď, 1.9.-31.12. -> 1.9.-28.2.)

pataki szaibling (1.1.-15.4. -> tilalom nélkül)

harcsa (sumec veľký, 15.3.-15.6. -> 1.1.-15.6.)

csuka (štuka severná, 1.1.-15.6. -> 1.1.-31.5.)

angolna (1.9.-30.11. -> tilalom nélkül)

fogassüllő (zubáč veľkoústy, 15.3.-15.6. -> 1.1.-15.6.)

kősüllő (zubáč volžský, 15.3.-15.6. -> 1.1.-15.6.)

fürge csele (čerebľa pestrá, tilalom nélkül -> 1.1.-31.12.)

cifra kölönte (hlaváč pásoplutvý, 15.3.-31.5. -> 1.1.-31.12.)

botos kölönte (hlaváč bieloplutvý, 15.3.-31.5. -> 1.1.-31.12.)

kurta baing (ovsienka striebristá, tilalom nélkül -> 1.1.-31.12.)

sujtásos küsz (ploska pásavá, 1.1.-31.12. -> 1.1.-31.5.)

Mettől meddig?

A törvény azt is meghatározza, hogy az adott hónapban és vízen milyen időintervallumban lehet horgászni. Az új rendelet szerint a pisztrángos és a pontyos vizek esetében is történt változás.

A pisztrángos vizeken eddig áprilisban és szeptemberben is 6 órától 19 óráig lehetett horgászni – ezt most bővítették további egy órával, tehát már 20 óráig lehet pecázni. Újdonság viszont, hogy immár novemberben és decemberben is lehet pisztrángos vizeken horgászni, méghozzá 7-től 19 óráig.

Eddig az alábbi intervallumok voltak érvényben a pontyos vizeken:

január és február: 7-től 17 óráig

március és április: 5-től 21 óráig

május, június és október: 4-től 24 óráig

július, augusztus és szeptember: 0-tól 24 óráig

november és december: 7-től 20 óráig

Az új törvény azonban nagyban leegyszerűsítette az egészet.

Ezek szerint most már januártól áprilisig, illetve novemberben és decemberben 6-tól 21 óráig lehet horgászni, májusban 4-től 24 óráig, júniustól októberig pedig 0-tól 24 óráig.

A zsákmány mennyisége

Horgászkörökben az egyik legvitatottabbnak mondható fejezet, amely már az előző törvény alapján sem volt a legvilágosabban megfogalmazva. Bár az eddigi kiskaput befoltozták, viszont az új törvényt is lehet többféleképpen értelmezni.

Kezdjük azzal, ami világos és érthető: eddig naponta maximálisan 7 kilogramm halat tehettünk el – ezt most 5 kilogrammra csökkentették.

A régi törvény szerint naponta

két darab pontyot, süllőt, csukát, harcsát vagy compót, illetve ezek kombinációját;

négy darab lazacfélét, pénzes pért, paducot vagy márnát, illetve ezek kombinációját;

olyan mennyiségű másfajta halat tehettünk el, amelynek összsúlya nem haladja meg a 7 kilogrammot.

Az új törvény egy kissé kacifántosabb. Ez alapján egy nap maximálisan ennyi halat foghatunk:

egy darab kecsegét (jeseter malý),

vagy egy darab szibériai tokot (jeseter sibírsky),

vagy egy darab harcsát,

vagy két darab angolnát,

vagy két darab pontyot (kapor rybničný),

vagy két darab menyhalat (mieň sladkovodný),

vagy két darab fogassüllőt,

vagy két darab kősüllőt,

vagy két darab csukát,

vagy két darab compót,

vagy két darab márnát,

vagy két darab tavi pisztrángot,

vagy két darab sebes pisztrángot,

vagy két darab pénzes pért.

Ezekhez a halakhoz olyan mennyiségű szivárványos pisztrángot, pataki szaiblinget, paducot (podustva severná) vagy szilvaorrú keszeget foghatunk, hogy a halak össztömege ne haladja meg az 5 kilogrammot.

Láthatóan a fenti felsorolásból kimaradt „az adott halak kombinációja” rész, ezáltal az így megfogalmazott törvényt többféleképpen is lehet értelmezni. Az viszont a régi szabály szerint maradt, hogy ha a horgász utolsó hala kifogásával túllépi a megengedett napi 5 kilogrammot, akkor ezt a halat még elteheti. Viszont, ha már elsőként 5 kilogrammnál nagyobb halat fog, akkor aznapra abba kell hagyni a horgászatot.

El is érkeztünk ahhoz a ponthoz, ami ezelőtt nem kis félreértést eredményezett a horgászok körében. A törvény ugyanis eddig úgy fogalmazta meg, hogy a napi horgászat akkor ér véget, ha kifogjuk a megengedett darabszámú és mennyiségű halat. Ezt korrigálták az új törvényben:

a napi horgászat akkor ér véget, ha kifogjuk a megengedett darabszámú vagy mennyiségű halat.

További változásnak számít, hogy a vízben egy hely megjelölésére csupán rúdbóját használhatunk, amit a horgászat végeztével el kell távolítani. A kötelező felszereltségnek számító mérőszalag, horogszabadító és merítő szák mellett egyes helyeken a pontymatrac használatát is kötelezővé tették.

Mivel összeállításunkban csupán a legfontosabb változásokra tértünk ki,

fontos, hogy a horgászok részletesen is áttanulmányozzák az újonnan kiadott törvénykönyvet, hogy mindennel tisztában legyenek.

Szabályszegés esetén ugyanis nemcsak az illető horgászengedélyét vehetik el, hanem pénzbüntetéssel vagy akár szabadságvesztéssel is sújtható.



(tt)