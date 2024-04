Új trend hódít a walk-in zuhanyfalak világában

Rohanó világunkban sokan választják a gyors tisztálkodást lehetővé tevő zuhanykabinokat a testi-lelki felfrissüléshez mind a hétköznapokban, mind a ráérős hétvégéken. Számos típus áll rendelkezésre, tudni kell, hogy az adottságok függvényében milyen lehetőségek közül választhatunk a lehető legoptimálisabb helykihasználás érdekében. Sokan szavaznak új fürdőszoba építése és felújítás esetén is a legújabb trendek szerinti kialakításra, a nyitott, ajtó, függöny és szegély nélküli walk-in zuhanyokra, amelyekbe akadálymentesen be lehet sétálni. Ehhez kínál a Mozaikkerámia különféle zuhanyfalakat, paravánokat, többek között apró, de a kényelmet jelentősen növelő újítást, a törölközőtartós zuhanyfalat. Nyitott vagy az új lehetőségekre? Kerülj képbe az új generációs walk-in zuhanyzókkal kapcsolatban!

Legyen tökéletes a fürdőszoba!

Vannak, akik szívesen és gyakran lazulnak egy kád meleg vízben, míg mások a gyors tusolást részesítik előnyben. Bármelyik tábort is erősítjük, abban egyetértünk, hogy az otthonok egyik legintimebb helyiségének komfortosnak, esztétikusnak, hívogatónak kell lennie, ahol szívesen töltünk időt.

Kényelmünk érdekében, igényeinknek megfelelően különböző stílusú, színű és anyagú funkcionális szaniterek, fürdőszoba bútorok közül válogathatunk. Azoknak megfelelően dönthetünk a csempék és járólapok mellett, de a korszerű anyagoknak köszönhetően manapság már tapétázhatjuk vagy festhetjük is a fürdőszoba falait. Dekorálhatunk képekkel, szobrokkal, növényekkel, de a tükröknek és a világításnak is szerepe van ebből a szempontból is.

Tágas és modern walk-in zuhany kialakítások

A walk-in zuhanyzók teljesen mentesek az ajtóktól vagy függönyöktől, bár esetenként félig falakkal, üvegfalakkal vannak lezárva, de a lényegük az, hogy teljesen vagy részben nyitottak, így szó szerint be lehet sétálni. Nincs szegély vagy kád, amelyen át kell lépni, hogy bejussunk. Ez a kialakítás tágasabbá teszi a fürdőszobákat, mivel nem veszi körbe semmi, vagy csak keret nélküli üvegfalak.

Kortárs vagy modern fürdőszobák kialakítása esetén nem maradhat el a sétáló zuhanyzó, amely tökéletesen működik a minimalista esztétikával. Az akadálymentesség okán bármilyen mozgáskorlátozottsági probléma esetén is nagyszerű megoldást nyújt.

Formáját tekintve leggyakrabban szögletes, négyzet, téglalap vagy hatszögletű, de az íves fal sem tiltott. A színekkel és a burkolatokkal is bátran játszhatunk, mivel a zuhanyzó belseje látható lesz.

Egy praktikus kiegészítő

A walk-in zuhanyzókban gyakran megesik, hogy tusolás után nem érjük el a törölközőt, ami hűvös napokon jelentősen csökkenti a komfortérzetünket, pillanatok alatt száműzi a meleg víz nyújtotta kellemes élményt.

Az elegáns színekben elérhető integrált törölközőtartós walk-in zuhanyfalak beépítésével megszüntethető ez a kis kellemetlenség, és mosollyal az arcunkon léphetünk ki a tusolást követően.

