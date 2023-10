Új üzletlánc érkezik Szlovákiába, amivel a többi konkurens nem igen versenghet

Egyedi választékot kínáló olasz márka érkezik Szlovákiába, amely Bécset és Budapestet megelőzve Pozsonyban nyit üzletet – írja a HN.

Október végén a pozsonyi Bory negyedben nyithatja meg első szlovákiai boltját az olasz Cortelazzi márka, amely egyedi konkurensként lép be a szlovák piacra. Az üzlethálózatot tulajdonló család Veronából és Lombardiából származik, és már 30 éve jelen van Prágában. Nemcsak az ottani piacot, hanem a környező országok nagy áruházait is ellátja olasz termékekkel. A cseh fővárosban saját szupermarkettel is rendelkeznek, amelyben kifejezetten olasz választékot kínálnak. A hónap végén pontosan ilyen nyílhat Pozsonyban is.

Stefano Pogna, a Cortelazzi szlovákiai képviselője a HN-nel közölte, nem egy kis, specializált üzletről van szó – a választék megközelítőleg 4500, kifejezetten olasz termékből áll majd, a bolt pedig 1800 négyzetméteren terül majd el. Összehasonlításképpen: a Billa üzletei átlagosan 900 négyzetméteresek. Pogna szerint 25-30 személyt alkalmaznak majd az üzletben, és elsősorban az átlagvásárlókat célozzák meg.

A vállalat jövőre Bécsben és Budapesten is hasonló üzletet tervez nyitni. Az olasz család azért választotta Pozsonyt, mivel a Bory környéke nagy növekvő potenciállal rendelkezik.



(hnonline.sk)