Új-Zélandon meghosszabbítják Auckland zárlatát

Szeptember végéig meghosszabbítják az új-zélandi Auckland koronavírus-járvány miatt elrendelt zárlatát - derült ki az ország miniszterelnökének hétfői sajtótájékoztatójából.

-illusztráció- (Fotó: AP)

Jacinda Ardern elmondta, hogy Új-Zéland legnagyobb városa szeptember 21-ig lesz karantén, illetve négyes fokozatú járványügyi besorolás alatt, majd ezt követően a besorolást hármasra csökkentik.

Hozzátette, hogy egyelőre nincs jele annak, hogy a járvány széles körben terjedne, de azt is hangsúlyozta, hogy a vírus mindaddig kockázatot jelent, amíg újabb esetekre bukkannak.

Az 1,7 milliós Aucklandben augusztus közepe óta szigorú korlátozások vannak érvényben, amióta megjelent a városban a delta variáns, hétfőn pedig az egészségügyi hatóságok 33 újabb fertőződést jelentettek. Ez a szám a múlt héten nem haladta meg a huszonhármat.

Az új esetekkel a regisztrált fertőzöttek száma elérte a 955-öt az országban a delta variáns által okozott hullámban, közülük a legtöbbet Aucklandben regisztrálták.

Új-Zélandon hónapok óta először augusztusban regisztráltak új fertőzötteket, az esetekért a vírus delta variánsát tették felelőssé, amely azóta egy halálos áldozatot is szedett. Ekkor a kormány ismét országos karantént rendelt el. Jóllehet a zárlaton az ország nagy részén nemrég enyhítettek, Aucklandben továbbra is szigorú járványügyi intézkedések maradtak érvényben, egyebek között zárva tartanak az iskolák is.

Új-Zélandon eddig a felnőtt lakosság 35 százaléka kapta meg a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegség (Covid-19) elleni oltás mindkét dózisát. A járvány kitörése óta mintegy 4000 fertőződést jelentettek, köztük 27-en haltak bele a betegségbe.

(MTI)