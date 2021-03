Újabb 3 ezer ember kapja meg az első oltást a dunaszerdahelyi vidékfejlesztésiben

Március harmadik hétvégénén (20-21.) is tömeges oltás zajlik Nagyszombat megye három nagy kapacitású oltóközpontjában.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

A Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában, illetve a Nagyszombati, illetve Szakolcai Egészségügyi Szakközépiskolában kialakított oltópontokon összesen mintegy 10 ezer ember kaphatja meg az első adag vakcinát a hétvége folyamán. Mostanáig ezeken az oltópontokon már mintegy 19 ezer embert oltottak be - közölték a megyei önkormányzat weboldalán.

Az érdeklődők az Egészségügyi Információs Központ (NCZI) rendszerén keresztül regisztrálhattak az oltásra, ahol konkrét időpontot kaptak, amikor meg kellene jelenniük. A megye azt javasolja, tartsák be az időpontot, és legfeljebb 5-10 perccel korábban érkezzenek a helyszínre, mivel ez az egész időpontfoglalási rendszer értelme.

Jozef Viskupič megyei elnök figyelmeztetett, hogy aki akár 1-2 órával korábban érkezik az oltóközponthoz, azt sem fogják előbb beoltani, hanem várnia kell az időpontjára. "A szervezők és a rendőrök a helyszínen gondoskodnak a sorban állókról, hogy a központok zavartalanul működhessenek" - közölte.

Viskupič figyelmeztetett, hogy a helyszínen személyi igazolványt és egészségügyi kártyát kell bemutatni, emellett ezen a hétvégén már itt is kötelezően FFP2-es légzésvédő maszkot kell viselni. A megye weboldaláról letölthető a kérdőív, illetve nyilatkozat, melynek otthoni kitöltésével és kinyomtatásával felgyorsíthatjuk az adminisztratív folyamatot az oltás előtt.

A jelentkezőket az AstraZeneca vakcinájával oltják be. A brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem közösen kifejlesztett koronavírus-elleni vakcináját biztonságosnak minősítette az Európai Gyógyszerügynökség (EMA). Ezt követően számos európai ország, Németország mellett Lettország, Litvánia, Bulgária, Szlovénia, Franciaország és Spanyolország is újraindította az oltásokat ezzel a vakcinával, és ezt tanácsolta a WHO is.

(trnava-vuc.sk)