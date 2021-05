Újabb 350 millió euróval növelné a hiányt a pénzügyminisztérium, így már csaknem 4 milliárd euróval nőhet a deficit

Heves vita és némi „locsolkodást” követően csütörtök este 77 képviselő szavazatával részletes vitára engedte a parlament a pénzügyminiszter által beterjesztett pótköltségvetést. Az SaS nem támogatta a javaslatot, mert szerinte 1 milliárd euróval kevesebb is elég lenne, az OĽaNO azonban már pénteken újabb 350 millió eurós kiegészítést nyújt be.

Fotó: TASR

Az SaS az ígéretének megfelelően nem szavazta meg a pótköltségvetést, így 77 szavazattal, az OĽaNO, a Sme rodina és a Za ľudí képviselőinek támogatásával utalta második olvasatba a javaslatot a parlament. Igor Matovič pénzügyminiszter és az OĽaNO már csütörtökön meg akarták tartani a végszavazást is – akár éjfél után is tárgyaltak volna –, az SaS azonban „elrontotta” ezt a tervüket is. Marián Viskupič (SaS) a parlament pénzügyi bizottságának elnöke péntek reggelre hívta össze saját bizottságát, így a szavazást legkorábban csak pénteken délelőtt lehet megtartani.

Az SaS túlzónak tartja a hiányt

Az SaS azért nem támogatja saját kormányának javaslatát, mert túlzónak tartja azt, mivel mintegy 3,5 milliárd euróval növeli a hiányt, amely így csaknem 11,5 milliárd euróra emelkedik. Az államadósság – amely már jelenleg is magas – ennek hatására további 4 százalékponttal emelkedik az év végéig, a GDP 60 százalékáról 64 százalékára emelkedik.

„Azzal mi is egyetértünk, hogy a költségvetést módosítani kell, de nem látjuk indokoltnak, hogy valamennyi tételt az előterjesztett mértéknke megfelelően emeljünk” – magyarázta az SaS álláspontját Marián Viskupič, a parlament pénzügyi bizottságának elnöke.

Szerintük legalább egymilliárd eurót meg lehetne spórolni, de hajlandóak lennének beleegyezni a 600 milliós csökkentésbe is.

Újabb 350 milliós bővítés

A hiány azonban várhatóan még ennél is magasabb lesz, mivel csütörtök este

Gyimesi György (OĽaNO) a TA3 hírtelevízió élő műsorában jelentette be, hogy újabb, 350 millió eurós kiegészítő javaslatot nyújt be a költségvetés bővítésére. A javaslat meglepte a mellette ülő Marián Viskupičot is.

Ezt azonban természetesen csak a pénzügyminiszter támogatásával teheti meg Gyimesi, anélkül esélye sem lenne egy ilyen javaslat elfogadtatására.

A költségvetés pénteki elfogadása azonban veszélyben van, mivel több koalíciós – feltehetően OLaNO-s – képviselő jelezte, hogy a pénteki ülést inkább kihagyná. Michal Šipoš frakcióvezető arról beszélt, hogy több kollégájának egészségügyi kivizsgálásra vagy temetésre kell mennie, ezért nem szeretnének jelen lenni a pénteki ülésnapon, pedig az rendes tervezett munkanap a parlamentben is.

Szerinte az SaS-es Marián Viskupič szándékosan hívta össze péntekre a pénzügyi bizottság ülését, mert tudták, hogy a másik három pártnak nem lesz elég képviselője a pótköltségvetés elfogadásához.

Heves vita után jutottak el az első szavazásig csütörtök este a képviselők. Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter folyamatosan koalíciós partnerét, az SaS-t támadta, azzal vádolva őket, hogy az emberektől akarják megvonni azt a pénzt, amivel csökkentenék a költségvetés hiányát. „A ĽSNS felelősségteljesebb a költségvetés ügyében, mint az SaS” – jelentette ki Igor Matovič pénzügyminiszter egy ponton a költségvetés vitájában. A volt kormányfő szerint erre utal, hogy a félfasiszta párt képviselői hajlandóak lennének támogatni az adófékről szóló törvény módosítását, míg azt az SaS az adóemelés befagyasztását célzó törvény elfogadásához köti.

Richard Sulík viszont azzal vádolta a pénzügyminisztert, hogy ahelyett, hogy védené az ország költségvetését, meggondolatlanul szórja azt.

Az ellenzékben sem bízhat Matovič

A pótköltségvetést azonban az ellenzék sem szavazza meg. Ladislav Kamenicky (Smer) volt pénzügyminiszter szerint a kormánynak nem a költségvetési kiadásokból kellene fedeznie a járvány elleni harcot, hanem a bőségesen rendelkezésre álló uniós forrásokat kellene erre a célra átcsoportosítani.

Igor Matovič pénzügyminiszter nemcsak az SaS-t provokálta, az ĽSNS-ből kilépett Miroslav Suját is sikerült feldühítenie annyira, hogy Suja üvöltve öntötte le őt egy pohár vízzel.

- lpj -