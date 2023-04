Újabb botrány a rendőrakadémián: az egyik pedagógus szétküldözte volt barátnője intimfotóit

Ismét negatív fényben tűnt fel a pozsonyi rendőrakadémia, ahol márciusban egy kiképző véletlenül meglőtte egy diáklányát. Az intézmény Kriminológiai Tanszékének szakértője, Ivo Svodobát ugyanis korábban mások jogainak megsértéséért ítélték el Csehországban – írja a Čas.sk.

A lapnak birtokában van a 2014-es bírósági határozat, amely szerint Svoboda 2012-ben, azt követően, hogy szakított barátnőjével, a Facebookon létrehozott egy álprofilt a nő nevében. Ide feltöltötte a meztelen képeit, amiket még a beleegyezésével készített, amikor együtt voltak. Ennyivel viszont nem elégedett meg. A nő nevében legalább nyolc üzenetet küldött más személyeknek, köztük a munkáltatójának, illetve a volt barátjának, amelyekhez aztán csatolta az intimfotókat is. Svoboda volt barátnője akkoriban vezérkari szóvivőként dolgozott, és fogalma sem volt a férfi bosszújáról.

A kihallgatás során Svoboda nem tagadta tettét, viszont azzal védekezett, hogy a szakítás után a nő ki akarta használni, és arra kérte, hogy éljen főiskolai tanári befolyásával az ő érdekében. Elmondása szerint már nem bírta elviselni a nyomást, és válaszlépésként közzétette az intimfotóit.

A nő ellenkezőleg azt állította, hogy Svoboda nem tudott megbékélni vele, hogy a kapcsolatuk véget ért.

A bíróság végül bűnösnek találta Svobodát, és 30 ezer cseh korona büntetésre ítélte. Mivel Svoboda bírósági szakértő is, azzal, hogy befizette a bírságot, Csehországban eltiltották hivatása gyakorlásától, mivel ezzel a bírósági eljárás erkölcsi integritása sérülne.

A lap próbált kapcsolatba lépni Svobodával, ő viszont nem volt hajlandó válaszolni a feltett kérdésekre. Zuzana Zajacová, a rendőrakadémia szóvivője szerint 2017-ben és 2022-ben is részt vett a rendőrakadémia által meghirdetett kiválasztási eljáráson a Kriminológiai Tanszék docensi posztjára. Ezeken felmutatott miden szükséges dokumentumot, beleértve a hatósági erkölcsi bizonyítványt is. Zajacová szerint a 2017-ben és 2022-ben bemutatott bizonyítvány is feljegyzés nélkül áll. Svoboda 50%-os munkaviszonyban dolgozik a pozsonyi rendőrakadémián.



