Újabb csecsemőt sikerült kimenteni Törökországban a romok alól (VIDEÓ)

A munkálatokról készült felvételeken látni lehet, hogy a mentőalakulatoknak sikerült összedőlt házfalak között egy résen át elérni a négyhónapos kislányt, akit rögvest takaróba burkoltak és kihoztak a felszínre. A pityergő apróságot a mentősök igyekeztek megnyugtatni. A DHA török hírügynökség szerint a lányka szüleit még keresik.

In the Turkish province of Hatay, a mother and her six-month-old child were rescued from the rubble. pic.twitter.com/hKRffONNL5