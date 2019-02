Újabb elnökjelölt-aspiránsa van az amerikai Demokrata Pártnak

Amy Klobuchar minnesotai szenátor személyében újabb demokrata párti politikus jelentette be vasárnap hivatalosan is, hogy indul a párt elnökjelöltségéért a 2020-as amerikai elnökválasztáson.

Az 58 éves Klobuchart a tavaly novemberi félidős választásokon nagy fölénnyel választották be hatodszorra is a szövetségi szenátusba. Akkor - ahogy most is - közép-nyugati gyökereit hangsúlyozta, kiemelve, hogy képes jó kapcsolatokat kialakítani mindazokkal, akik a térségben Donald Trump elnökre szavaztak 2016-ban.

"A szemetekbe nézve mindig megmondom majd, mit gondolok. Arra fogok összpontosítani, hogy elvégezzem a munkát. Egész életemben ezt tettem, és mindentől függetlenül, a szívem vezérel majd" - fogalmazott a szenátor egy minneapolisi parkban, mínusz 10 Celsius-fokos hidegben megtartott nagygyűlésen, bejelentve, hogy indul pártja elnökjelöltségéért.

"Nincs politikai gépezetem, nem a pénzvilágból jövök, de kemény vagyok" - hangoztatta Klobuchar. Azzal érvelt, hogy a demokratáknak 2020-ban nagyon oda kell figyelniük a Közép-nyugatra, ahol 2016-ban Donald Trump győzött olyan államokban, mint Michigan, Wisconsin, Ohio, és Minnesotában is csupán 2 százalékos különbséggel veszített Hillary Clinton demokrata párti jelölttel szemben.

A korábban ügyészként és vállalati jogászként dolgozó szenátor - a New York-i Kirsten Gillibrand, a kaliforniai Kamala Harris és a massachusettsi Elizabeth Warren után - a negyedik női demokrata párti politikus, aki bejelentette indulási szándékát a 2020-as elnökválasztáson. Tulsi Gabbard hawaii politikus szintén jelezte elhatározását, de ő még nem tette ezt hivatalossá.

Elizabeth Warren szombaton a massachusettsi Lawrence városában el is indította választási kampányát, amelynek középpontjában - mint kifejtette - a gazdagok és a szegények közötti jövedelmi különbségek csökkentése áll majd.

