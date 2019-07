Újabb Európa bajnoki éremmel gazdagodott a Seishin Karate Klub

Az év legrangosabb karateversenyén közel ötszáz versenyző vett részt 25 országból. A Seishin Karate Klub csapata már szerdán indult, hogy mindenki kipihent legyen a verseny napjára. Az első nap gyönyörködhettek Prága nevezettességeiben, majd másnap a mérlegelés zökkenőmentesen ment, így maradt idő további városnézésre.

A karatékák már az év elején megkezdték a felkészülést az Európa-bajnokságra. Voltak Horvátországban és Magyarországon, továbbá rendeztek két felkészülési versenyt: egyet Dunaszerdahelyen, és egyet Csallóközaranyoson. A csapat speciális edzéstervvel készült, amit a versenyzők becsületesen be is tartottak. Ezt a felkészülési versenyek kiváló eredményei is tükrözték.

Szlovákiát, és klubjukat a Seishin Karate Klubot Markovics Ádám, Hupian Kristína, Jakab Adrienn, Kurcsík Márk, és Pulay Attila (Keszegfalva), valamint Cserepes Zoltán (Nemesócsa) képviselték.

Pénteken reggel indultak verseny helyszínére. Markovics Ádám bolgár ellenfelet kapott, aki nagyon szabálytalanul küzdött, így három intés után Ádám jutott tovább. Második ellenfelét, egy lengyel srácot combra sikerült megfognia, így ismét továbbjutott. A döntőbe jutásért vívott küzdelemben sajnos kikapott ukrán ellenfelétől,

így végül harmadik lett, és megszerezte a klub hetedik Európa-bajnoki érmét.

Az ellenfele végül aranyérmet szerzett. Adrienn egy lett ellenféllel küzdött, akivel egész jól bírta az iramot a nagy súlykülönbség ellenére, de végül bíróival kikapott.

Az U16-os korosztályban Kurcsík Márk litván ellenféllel kezdett, és egy fejrúgással alulmaradt. Pulay Attila ukrán ellenfelével hasonlóan járt, így bár győzniük nem sikerült, kiváló tapasztalatot gyűjtöttek a következő versenyekre.

Másnap, azaz szombaton a megnyitót követően Cserepes Zoltán lépett tatamira grúz ellenfelével, akit bíróival vert hosszabbításban. Második küzdelmében szintén ő dominált, le is rúgta magyar ellenfelét combra, de nem adták ki a wazarit, így hat percben kapott ki bírói döntéssel. Tina litván ellenféllel küzdött, akit majdnem sikerült combra leszednie, de végül hosszabbításban bíróival kikapott.

"Úgy gondolom, a versenyen mindenki kiválóan helyt állt. Igaz, nem sikerült mindenkinek dobogóra állnia, viszont az év legrangosabb versenyére, az Európa-bajnokságra kijutni is nagy dolog.

Le a kalappal a szervezők előtt is, nagyon kitettek magukért, nagyon jól éreztük magunkat a versenyen és a Sayonara (viszontlátásra) partin is. Mindenkinek köszönjük, aki bármilyen módon, anyagilag, lelkiekben, a szurkolásával az élő közvetítésnél, vagy a felkészülésben segítette a versenyzők felkészülését. Külön köszönet a klubtársaknak, és az edzőknek" - nyilatkozta Markovics János edző, a Szlovák Shinkyokushin Karate Szervezet elnöke.

A csapat már tervezi a második félév versenyeit, de addig még három tábor is vár rájuk a nyáron.



(para)