Újabb formáció csatlakozott Eduard Heger pártjához

A nemrég alakult Dobrý deň Slovensko nevű párt csatlakozik a Eduard Heger megbízott kormányfő Demokrati nevű pártjához - jelentette be a két párt vezetője Besztercebányán.

Ján Šubák (középpen) bejelenti a csatlakozást (TASR)

Dobrý deň Slovenskot Ján Šubák vállalkozó alapította, elmondása szerint a Vár utcai tragédia után. A vállalkozó a sajtótájékoztatón közölte, a populizmus és a társadalmi polarizáció olyan szintre hágott az országban, amely már minden határon túlmegy.

Heger szerint az egyesüléssel nemcsak Szlovákia, hanem Európa is jól jár (nem is csoda, hogy ezt a hírt pont Szlovákia EU-s csatlakozásának évfordulójának napján jelentették be).

A megbízott kormányfő szerint Šubák pártja többek között tapasztalattal és szakértelemmel fog hozzájárulni a Demokratiban végzett munkához. Na, meg jó sok reklámfelülettel, ugyanis a Dobrý deň Slovensko több száz billboardot helyezett ki országszerte még az összeolvadás előtt, amelyek ezután a Demokrati pártot fogják népszerűsíteni.

A megbízott kormányfő pártjára rá is fér a népszerűsítés, egy friss kutatás szerint a demokraták 3,6 százalékon állnak.



(TASR, para)