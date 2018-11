Újabb fotók a Dunaszerdahelyi járásban tartott házkutatásokról

Amint arrról korábban beszámolunk, nagyszabású rendőrségi akciót tartottak a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) rendőrei a napokban Dunaszerdahelyen és környékén.

Az akcióba összesen 150 rendőr – köztük a NAKA terrorellenes egysége – kapcsolódott be, akik a Dunaszerdahelyi járásban 31 helyen tartottak házkutatást: 17 lakóhelyet és 14 más jellegű helyiséget kutattak át. A rendőrség hivatalos Facebook-oldalának tájékoztatása szerint a razzia szélsőséges bűncselekmény gyanújával függ össze.

A rendőrség fotókat és videót is közzétett a razzia során lefoglalt bizonyítékokról, amelyeken egyebek mellett a Felvidéki Harcosok szurkolói csoport címere is látható, egy másik fotón pedig egy DAC címerrel ellátott zászló, valamint egy füstbomba is szerepel.

A hatóságok későbbre ígértek részletes tájékoztatást.



