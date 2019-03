Újabb gátszakadás fenyeget Brazíliában

Flavio Godinho, a katasztrófavédelem szóvivője a Globo brazil televízió műsorában elmondta: a legmagasabb, hármas szintű kockázati besorolást követően már megkezdték az emberek evakuálását a térségben. A besorolás azt jelenti, hogy fennáll egy gátszakadás veszélye - tette hozzá.

A Minas Gerais állambeli Brumadinho közelében lévő Córrego do Feijao vasércbánya zagytározójának fala január 25-én szakadt át. A katasztrófában 13 millió köbméternyi, bányászati melléktermékekkel teli iszap ömlött ki, amely egy helyi geológus szerint környezet- és egészségkárosító anyagokat is tartalmaz, egyebek között higanyt, kadmiumot és arzént. Az iszaplavina maga alá temette Brumadinho egy részét, és több környező települést, illetve beszennyezte a Paraopeba folyó vizét is. A legutóbbi adatok szerint eddig 203 ember holttestét találták meg, 105 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak számon.



MTI