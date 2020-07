Újabb hatalmas csarnok építését kezdhetik meg idén Egyházkarcsán

Egy 30 ezer négyzetméteres csarnok megépítésére kapott építkezési engedélyt az osztrák Go Asset ingatlanfejlesztő az egyházkarcsai ipari parkban. A teljes beruházás azonban majd mintegy 10 hektáron valósul meg.

Fotók: Logcenterr7.com

A csarnok egy nagyobb, Log Center R7 elnevezésű projekt része, melyre a község alpolgármestere, Mórocz Péter szavai szerint már megszületett a területi határozat, az építkezési engedélyt azonban egyelőre csak a három hektár, pontosabban 28 800 négyzetméter alapterületű csarnok kapta meg.

A projekt része továbbá egy 55 296, illetve egy 7776 négyzetméteres csarnok létesítése is valamikor a jövőben. A már engedélyezett csarnok megépítését felügyelő szakember, Süli Béla érdeklődésünkre elmondta, hogy az építkezés az előzetes információk alapján valamikor októberben kezdődhet meg, és hozzávetőlegesen egy év alatt készülhet el a csarnok.

Gódány László egyházkarcsai polgármester beszélt arról, hogy egyelőre nem tudni, konkrétan milyen vállalat veszi majd igénybe a csarnokot, a Go Asset ugyanis egyelőre csak megépíti azt, majd konkrét beruházót keres annak hosszú távú igénybe vételére.

A Go Asset társaság 2006 óta foglalkozik ipari létesítmények építésével Ausztriában és Közép-Kelet-Európában, elsősorban a logisztika és a kiskereskedelem részére. Az elmúlt öt évben mintegy 150 millió euró értékű beruházást hajtottak végre. Nem ez lesz az első csarnok, melyet az egyházkarcsai ipari parkban építenek, az ő nevükhöz fűződik ugyanis a KiK-RLS 56 ezer négyzetméteres logisztikai központja épülete is.

A Log Center R7 projekt csarnokai területileg a jelenlegi 63-as főút mellett, a Coop Jednota központja és Erdőhátkarcsa között terülnek majd el.

„Folytatódik az ipari parkot érintő sikersorozat. Minden beruházónak hangsúlyozzuk, hogy itt élő embereket alkalmazzanak és fizessék meg a helyi munkaerőt. Vállalkozó típusú önkormányzat vagyunk, amely komplett szervizt biztosít a beruházóknak. Ami az ipari parkban jelenleg történik, az két évtizedes munka eredménye”

– fogalmazott Gódány László, hozzátéve, pillanatnyilag több kisebb-nagyobb projekt kapcsán is tárgyalások folynak. Beszélt arról is, hogy a görög Chipita gyárának elindítása ugyan néhány hónapos késésben van, de ősszel vélhetően az is megvalósul.

A Log Center projekt nevében az R7-es tulajdonképpen arra utal, hogy valamikor a jövőben ezen a szakaszon majd a jelenlegi 63-as főút jelenti majd az R7-es gyorsforgalmi egyik felét, míg a 63-as az erdőhátkarcsai, illetve a bősi felüljáró között új szakaszt kap, Dunaszerdahelyhez közelebb.

Gódány László elmondta, hogy amikor ez megvalósul, az ipari park is kap egy bekötést az erdőhátkarcsai felüljárótól, míg a jelenlegi, a Coop Jednotához vezető leágazás megszűnik. A majdani új 63-as és a dunaszerdahelyi Karcsai út kereszteződésénél valósulhat meg a jelzett körforgalom, míg az R7-es a jelenleg Egyházkarcsáról Dunaszerdahelyre vezető út felett fog átívelni.

(SzT)