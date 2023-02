Újabb hatalmas földrengés rázta meg Törökországot és Szíriát, rengeteg a halott, a kórházak zsúfolásig tele vannak sérültekkel (FOTÓK)

Újabb erős földrengést jelentettek hétfőn Szíriából és Törökország délkeleti részéből.

Fotók: TASR/AP - további képekért kattints a fotóra!

Az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Intézet (EMSC) azt közölte, hogy Törökország középső részén 7,7-es magnitúdójú földrengést észlelt magyar idő szerint fél 12-kor.

Az isztambuli Kandilli szeizmológiai állomás 7,5 erősségű rengésről tett bejelentést, a földrengés epicentruma ezúttal Kahramanmaras tartomány volt.

A szíriai állami média szerint az újabb földmozgások Damaszkuszban történtek.

A SANA szíriai állami hírügynökség azt közölte, hogy a földrengés szíriai áldozatainak száma elérte a 371-et.

Damaszkusz legutóbb azt tudatta, hogy az ország kormányerők által ellenőrzött, Törökországhoz közeli északnyugati térségében 248 halálos áldozata volt a hajnali földrengéseknek, és már több mint 700 sérültről tudni.

Az eredetileg a szíriai polgárháború eseményeit nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) vezetője, Rámi Abdel-Rahmán azt közölte, félő, hogy a katasztrófavédelem nem tud elegendő egységet kiállítani a mentési munkálatokra.

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL — BNO News (@BNONews) February 6, 2023

A SANA szíriai állami hírügynökség azt jelentette, hogy 48 órára leállítják az északnyugati Tartúsz tartományban lévő Bánjász olajfinomítót.

Szíriai lázadók ellenőrizte térségében a "fehérsisakosok" néven is ismert, nem hivatalos Szíriai Polgári Védelem (SCD) azt közölte azt közölte, több mint 221 halott mellett legkevesebb 600 súlyos sérültről is tudnak Aleppó és Idlib térségében.

"Északnyugat-Szíria katasztrófa sújtotta övezetté vált" - jelentette ki az SCD egyik munkatársa a sajtónak.

Hamíd al-Kutáni, a szervezet idlibi munkatársa azt mondta, a kórházak zsúfolásig tele vannak sérültekkel.

Helyszíni beszámolók szerint az emberek kézzel próbálják eltakarítani a romokat, hogy kimentsék az alattuk rekedteket.

Az iraki állami televízió arról számolt be, hogy a rengéseket Iraki Kurdisztánban is észlelték, a többi között a térség székhelyén, Erbilben is.

Mint ismert, hétfőn éjszaka is földrengés pusztított Törökország délkeleti részén, a szír határ közelében. A rengés epicentrum Gazientep török város mellett volt, a rengéseket érezni lehetett a török fővárosban, Ankarában, de egészen Cipruson, a Gázai-övezetben és az egyiptomi Kairóban is.

Törökországban és Szíriában legalább 1200 halálos áldozata van a katasztrófának, egyelőre 3 ezerre becsülik a sérültek számát. Az épületek romjait mentőalakulatok kutatják át, az áldozatok száma feltehetően emelkedni fog. Már több állam is felajánlotta a segítségét Törökországnak.

Szlovákia is segít a borzalmas katasztrófa sújtotta Törökországnak és Szíriának

Szlovákia kész segítséget nyújtani a földrengés sújtotta Törökországnak és Szíriának, jelentette ki a közösségi hálón Zuzana Čaputová államfő – tájékoztatott a TASR hírügynökség. A két országot hétfőn erős földrengés érte.

„Szeretném részvétemet kifejezni az áldozatok hozzátartozóinak, gondolatban a földrengés áldoztaival vagyok” – írta Čaputová.

Csehország mentőket küld Törökországba

Csehország 68 személyből álló speciális mentőcsoportot küld Törökországba - közölte Jan Lipavsky külügyminiszter hétfőn délelőtt a Twitteren.

Közlése szerint a gyakorlott mentőkből álló csoportot a prágai és a morva-sziléziai régió tűzoltóságainak tagjaiból állítják össze megfelelő felszereléssel, s várhatóan a délutáni órákban már el is repül Törökországba. Fogadásukat a török fél már megerősítette - mondta a külügyi tárca szóvivője.

A cseh mentőcsoport az összedőlt épületek romjai alatt található túlélők felkutatására szakosodott, s egyebek között 2020-ban a libanoni Bejrútban is dolgozott. A mentőcsoport speciálisan kiképzett kutyákat is visz magával.

Megmozdult a cseh civil ágazat is, amely azonnal gyűjtést hirdetett Törökország és Szíria földrengés sújtotta térségeinek megsegítésére. A prágai külügyminisztérium úgy tudja, hogy Törökország földrengés sújtotta részén mintegy ötven tagú cseh turistacsoport tartózkodik, de senkinek semmi baja nem történt. A turisták már felvették a kapcsolatot az ankarai cseh nagykövetséggel, amely megszervezi elutazásukat a veszélyeztetett területről.

A NATO és az EU vezetői támogatásukról biztosították Törökországot és Szíriát

Az Európai Unió vezetői, valamint Jens Stoltenberg NATO-főtitkár támogatásáról biztosította a földrengés sújtotta Törökországot és Szíriát, az EU közölte: az uniós mentőcsapatok már elindultak a térségbe.

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára Twitter-üzenetében szolidaritását fejezte ki és közölte, a szövetségesek támogatást mozgósítanak a földrengés sújtotta Törökországnak.

"Teljes szolidaritásukat fejezük ki szövetségesünkkel, Törökországgal a szörnyű földrengést követően" - fogalmazott a NATO-főtitkár, majd hozzátette: felvette a kapcsolatot Recep Tayyip Erdogan török elnökkel és Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterrel.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üzenetében az EU teljes szolidaritását fejezte ki Törökország és Szíria lakosságával. Közölte: Európa támogatása már úton van a térségbe. Az EU készen áll arra, hogy további segítséget nyújtson - tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

Charles Michel, a tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke üzenetében részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánt. Végezetül az Európai Unió szolidaritását fejezte ki.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke üzenetében hangsúlyozta, Európa Törökország és Szíria népe mellett áll ezekben a nehéz pillanatokban.

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt írta: az EU kész segíteni, és együtt érez Törökország és Szíria népével.

Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos Twitter-üzenetében azt közölte, a reggeli földrengést követően az Európai Unió aktiválta az uniós polgári védelmi mechanizmust, sürgősségi koordinációs központján keresztül pedig összehangolja az Európából érkező mentőcsapatok kiküldését. Hollandia és Románia mentőegységei már úton vannak - tette hozzá az uniós biztos.



(MTI)