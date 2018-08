Újabb intézmény vette fel Corvin Mátyás nevét Nagymegyeren

A nagymegyeri Városi Művelődési Központ csütörtökön ünnepélyes keretek közt felvette Corvin Mátyás nevét, ennek alkalmából pedig leleplezték Lebó Ferenc szobrászművész alkotását, Corvin Mátyás fejszobrát a VMK előcsarnokában. A szobrot Mikóczy Dénes alpolgármester ajándékozta a városnak.

Az ünnepi műsort Németh Imre előadóművész nyitotta meg, majd Gútay László, a művelődési központ igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Az alpolgármester köszönetét fejezte ki a művésznek, és megígérte, továbbra is ápolni fogják a Mátyás-hagyományt Nagymegyeren.

Balról: Gútay László, a VMK igazgatója, Mikóczy Dénes alpolgármester, Lebó Ferenc szobrászművész és Lojkovič Samuel polgármester

„Örömömre szolgál, hogy elhelyezték Mátyás király szobrát itt, a művelődési központban. Azért ábrázoltuk ifjú korában, mert mindössze 16 éves volt, amikor trónra lépett. A magyar történelem egyik legnagyobb alakjáról van szó, aki nemcsak a történelemből ismert, hiszen alakja a mesék és a mondák által is köztünk él. Remélhetőleg sok szép kulturális élményt lát majd itt, az előcsarnokban“ – nyilatkozta a szobrászművész, majd hozzátette, azáltal is tisztelegnek Mátyás király emléke előtt, hogy a művelődési ház felvette a nevét.

„2018 Mátyás király emlékéve, nálunk viszont már hagyománynak számít a Mátyás-legenda, hiszen a termálfürdő, a magyar gimnázium, valamint egy lakótelep is felvette a nevét. Továbbra is szeretnénk megőrizni ezt a hagyományt, mert úgy érezzük, hogy Mátyás király mondanivalója napjainkban is időszerű” – nyilatkozta a Paraméternek Lojkovič Samuel polgármester.

Az ünnepség után Mahulányi József esperes úr nyitotta meg Molnár János festő- és grafikusművész Jó hír című kiállítását. Az esperes úr kiemelte, manapság az emberek általában a tragikus, felkavaró híreket tartják fontosnak, a jó híreket kevésbé, ezért is fontos ez a csodálatos kiállítás, amely az életet hirdeti – hiszen a jó hír az evangélium jelentése is egyben.

Gútay László, Mahulányi József és Molnár János

Molnár János megköszönte a város vezetőségének, hogy lehetőséget adtak a kiállítás megvalósítására, majd a mindenkori általános művészetről fogalmazott meg néhány gondolatot: „Amikor a művész képet készít, fest vagy rajzol, minden művészettörténeti mondatot el kell felejtenie. Van egy adott képfelület, amelyen a színeket, a vonalakat és formákat egységbe kell hozni a kép tárgyától függetlenül. Hogy mindez sikerüljön, újabb három dolgot kell szem előtt tartani: a képnek jónak, igaznak és szépnek kell lennie. (...) Ha ezt a három dolgot betartjuk, akkor a vonalakból, a színekből és a formákból létrejön az adott képfelületen belül egy egyensúly, amely harmóniát teremt a művészben és a nézőben is.“

A festőművész hangsúlyozta, arra törekszik, hogy a művészet által boldoggá tegye az embereket.

A Nagymegyeri Szent István Napok a hétvégén izgalmas és igényes programokkal folytatódnak.

(fl/tt)