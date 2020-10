Újabb korlátozásokat vezettek be Svájcban

Újabb korlátozásokat vezetett be a héten Svájc a koronavírus terjedésének megfékezésére.

Fotó: AP

Az intézkedések keretében csütörtöktől bezáratják az éjszakai szórakozóhelyeket, az egyetemek esetében távoktatásra állnak át november elejétől, illetve korlátozásokat rendeltek el a sport- és szabadidős tevékenységek terén is. Emellett maszkviselési kötelezettséget írnak elő az irodahelyiségekben és iskolákban, sőt a köztereken is, amennyiben nem biztosítható a megfelelő távolságtartás. Rendezvényeken legfeljebb ötvenen, a kulturális és sporttevékenységeken pedig maximum tizenöten vehetnek részt. A bároknak és éttermeknek este 11 órakor be kell zárniuk.

A svájci kormány tájékoztatása szerint az intézkedések határozatlan ideig maradnak hatályban.

Svájc emellett a most piacra kerülő gyorstesztekkel kívánja kibővíteni az utóbbi időben megnövekedett esetszám miatt túlterhelt tesztelési kapacitását.

Az alpesi állam egészségügyi hatósága szerint az utóbbi egy napban 8616 új fertőzöttet azonosítottak.

Rohamosan növekednek a fertőzések - emelte ki Simonetta Sommaruga államfő Bernben tartott sajtótájékoztatóján. "Nincs vesztegetni való időnk" - tette hozzá.

A svájci vezetés ugyanakkor közölte: egyelőre nem tervez további gazdasági támogatást a vállalkozások számára, mivel úgy értékeli, hogy az eddigi programok kielégítő mértékben enyhítik a koronavírus-járvány kihatásait.

"A megerősített Covid-19 esetek növekvő számára tekintettel a Szövetségi Tanács (kormány) korlátozásokat fogadott el a vírus feltartóztatására. Ennek gazdasági kihatásai is vannak. A tavasztól eltérően azonban Svájcban hatályban van a Covid-19 törvény, amely célzott intézkedéseket tartalmaz a járvány gazdasági kihatásainak enyhítésére. Van még mozgástér" - közölte a berni kabinet állásfoglalásában.

A mintegy 8,6 millió lakosú Svájcban a járvány februári megjelenése óta 135 658 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 2158-an hunytak el a kórban.



(MTI)