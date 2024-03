Újabb magánovikat és kétnyelvű Montessori-iskolát is létesítenének Dunaszerdahelyen, de az önkormányzat feleslegesnek tartja őket

Magánovikról, magán alapiskoláról és egy speciális óvodáról is határozott a dunaszerdahelyi képviselő-testület legutóbbi, keddi ülésén. Mindegyik az iskolahálózatba történő besorolását kérvényezte az önkormányzatnál, a képviselők viszont csak a speciális oviét hagyták jóvá.

Hájos Zoltán (Fotók: Cséfalvay Á. András)

Az elmúlt időszakban, tulajdonképpen tavaly nyár-ősz óta három kérvény érkezett a városi hivatalhoz magánóvodák létesítésének tervéről, és ezekben az iskolahálózatba történő besorolásukat indítványozták, ami azért előnyös, mert ha ez megtörténik, akkor az állam tulajdonképpen „fejpénzt” fizet az oda járó gyerekek után. Néhány évvel ezelőtt az önkormányzat már elutasította egy Montessori-ovi ilyen irányú kérvényét, noha az intézmény ettől függetlenül létrejött és azóta is működik, csupán a teljes működési költségüket az oda járó gyerekek szülei térítik.

A mostani három, magánovikra vonatkozó kérvény közül kettőt tulajdonképpen ugyanaz az alapító nyújtott be, a szeredi székhelyű Alfa Help polgári társulás, illetve az Alfa Preschool a. s. nevű társaság, amelyek a szlovák tannyelvű Alfa és Alfa Preschool nevű ovikat szeretnék létrehozni, előbbit 2024, utóbbit pedig 2025 szeptemberi kezdéssel, 60 fős kapacitással. A harmadik kérvényező a Malacky-i székhelyű Montikl s.r.o., amely pedig 92 gyermek oktatására, nevelésére alkalmas ovit hozna létre.

Hájos Zoltán polgármester ezeket a döntéseket a csökkenő tendenciát mutató gyereklétszámmal indokolta. Úgy véli, magánszervezetek és alapítványok támogatásokat szeretnének lehívni arra hivatkozva, hogy problémás a gyerekek elhelyezése az ovikban a kevés férőhely miatt. „A Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS) is foglalkozott ezzel a kérdéssel és kiderült, hogy kapacitásproblémák csak Pozsonyban vannak” – jelentette ki.

Ezt alátámasztandó, a városi hivatal készített egy jelentést az óvodáskorú gyermekek létszámának várható alakulásáról. Ebből kiderül például az is, hogy a 9 dunaszerdahelyi városi fenntartású óvodában 914 férőhely van, de csak 855 gyermek, a városiak mellett viszont működik még két egyházi és egy magyar tannyelvű speciális ovi is. Emellett a testület rábólintott arra, hogy az Ádor utcai Speciális Alapiskola mellett egy szlovák tannyelvű speciális ovi is létrejöjjön, amit viszont nem az város tart fenn, hanem az állam.

„Nem tudom, még hány óvodát kellene engednünk, hiszen ez a finanszírozással is összefügg. Mi sem csak a központi költségvetésből származó pénzből tartjuk fenn, hanem a városi költségvetésből is hozzáteszünk” – jegyezte meg. Úgy ítélte meg, hogy ha sorra jönnének létre a magánovik, amelyek szintén a kvótarendszer után kapnának állami támogatást a működésre, azzal veszélybe sodornák a már meglévő városi ovik fenntartását.

A hivatal által elkészített jelentés szerint míg 2018-ban még 1397 volt a hat évnél fiatalabbak száma, addig 2023-ban már csak 1316, igaz, a két dátum között azért ingadozotott, mivel még 2022-ben is elérte az 1384-et. 2018 és 2022 között ugyanakkor a dunaszerdahelyi családba született, vagy a városba beköltözött, 1 évnél fiatalabb kisgyermekek száma átlagosan 198 volt, míg tavaly már csak 144. A jelentés ennél sokkal részletesebb adathalmazt tartalmaz, melyből valóban azt támasztja alá, hogy a város a meglévő, és általa fenntartott óvodákon keresztül be tudja biztosítani az óvodáskorú gyerekek oktatását és nevelését.

Ugyancsak beérkezett egy kérvény Montessori-elveken alapuló oktatást folytató, Suniversity magán alapiskolára vonatkozóan, melyet egy balázsfai székhelyű társaság alapítana, a képviselő-testület azonban azt is elutasította. Hájos Zoltán ez esetben elmondta, hogy ez az iskola a Vámbéry Ármin Gimnázium épületében tervezett működni, annak igazgatónője viszont megerősítette, hogy ugyan régebben tárgyaltak erről, de most már a gimi szeretné használni a saját helyiségeit.

(SzT)