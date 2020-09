Újabb ókori szarkofágokat tártak fel az egyiptomi Szakkarában folyó nagyszabású ásatáson

Újabb érintetlen, 2500 éves szarkofágokat tártak fel a régészek a múlt héten a Kairótól délre fekvő szakkarai nekropoliszban - közölte az egyiptomi idegenforgalmi és régészeti minisztérium, amely szerint a mostani 14 lelettel együtt immár 27-re nőtt az ásatáson talált koporsók száma.

A fából készült és remek állapotban fennmaradt szarkofágokat színes festmények és hieroglifák díszítik. A koporsók teljesen érintetlenek, eltemetésük óta nem nyitották fel őket.

Fotó: The Egyptian Ministry of Antiquities/Handout via Reuters

Neveine el-Arif, a minisztérium szóvivője szerint október elején 13 szarkofágot fedeztek fel a helyszínen egy 11 méter mély aknában és a múlt héten újabb 14 fakoporsóra bukkantak a régészek egy másikban.

A szakemberek egyelőre még tanulmányozzák a leleteket, amelyek eredetéről és további részletekről valószínűleg októberben fognak beszámolni.

El-Arif szerint az ásatási munkálatok folytatódnak és várhatóan újabb fakoporsók kerülnek felszínre a lelőhelyen.

A szakkarai nekropolisz nagyjából 16 kilométerre délre található a híres gízai piramisoktól.

A nekropolisz a világörökség részét képező Memphisz ókori városhoz tartozik és itt található Dzsószer fáraó lépcsős piramisa. A látványosságot idén márciusban nyitották meg újra a turisták előtt 14 évig tartó és csaknem 6,6 millió dollárt felölelő felújítási munkálatok után.

(MTI)